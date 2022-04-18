В Карачаево-Черкесии предотвратили теракт

18 апреля 2022 в 11:59 Размер текста - 17 +

Троих сторонников ИГ задержали в КЧР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Теракт предотвращен в Черкесске, столице Карачаево-Черкесии (КЧР). По информации российских спецслужб, задержаны трое сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». «Федеральной службой безопасности на территории КЧР пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации „Исламское государство“», — передает ТАСС сообщение ФСБ. Отмечается, что у террористов были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи. Также у задержанные были интернет-инструкции по изготовлению средств террора. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц». Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт ИГ в Калужской области. Задержанные боевики также планировали устроить теракт против сотрудников правоохранительных органов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Теракт предотвращен в Черкесске, столице Карачаево-Черкесии (КЧР). По информации российских спецслужб, задержаны трое сторонников запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство». «Федеральной службой безопасности на территории КЧР пресечена подготовка террористического акта. В Черкесске задержаны трое граждан России, осуществлявших его подготовку в отношении одного из объектов органов власти по указанию боевиков запрещенной на территории России международной террористической организации „Исламское государство“», — передает ТАСС сообщение ФСБ. Отмечается, что у террористов были изъяты самодельные взрывные устройства и средства связи. Также у задержанные были интернет-инструкции по изготовлению средств террора. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту в составе группы лиц». Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт ИГ в Калужской области. Задержанные боевики также планировали устроить теракт против сотрудников правоохранительных органов.