ФСБ предотвратила теракт в России

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
В ФСБ заявили, что за терактом стоят международные террористы Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в Калужской области. По информации ведомства, подготовку к теракту вели боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области», — сообщили в ФСБ. Информацию, полученную в ведомстве приводит РИА «Новости».

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в Калужской области. По информации ведомства, подготовку к теракту вели боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». «ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области», — сообщили в ФСБ. Информацию, полученную в ведомстве приводит РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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