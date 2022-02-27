ФСБ предотвратила теракт в России

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в Калужской области. По информации ведомства, подготовку к теракту вели боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
«ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области», — сообщили в ФСБ. Информацию, полученную в ведомстве приводит РИА «Новости».
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили теракт в Калужской области. По информации ведомства, подготовку к теракту вели боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». «ФСБ РФ предотвращен теракт на одном из объектов и в отношении сотрудников правоохранительных органов в Калужской области», — сообщили в ФСБ. Информацию, полученную в ведомстве приводит РИА «Новости».