Дипломат Полянский ответил на призывы прекратить огонь на Украине

Призывы прекратить огонь на Украине являются псевдомиротворческими. Так считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение. <…> Чем быстрее это сделает Украина вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившее маски руководство ЕС, тем лучше это будет для этой страны», — сказал Полянский на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что так или иначе «задачи спецоперации по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России будут выполнены».
Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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Призывы прекратить огонь на Украине являются псевдомиротворческими. Так считает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Подобные тактические псевдомиротворческие призывы мы будем тщательно отделять от искреннего стремления помочь Украине принять единственно правильное и давно назревшее решение. <…> Чем быстрее это сделает Украина вопреки подбадривающим заклинаниям тех, кто хочет побольше нажиться на ее начавшейся в 2014 году трагедии, включая окончательно сбросившее маски руководство ЕС, тем лучше это будет для этой страны», — сказал Полянский на заседании СБ ООН, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что так или иначе «задачи спецоперации по освобождению Донбасса, демилитаризации, денацификации Украины и устранению исходящих оттуда угроз России будут выполнены». Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.