Лавров: Киеву не нужны переговоры с Россией

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Российско-украинские переговоры продвигаются медленно, сообщил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Переговоры России и Украины в настоящее время застопорились. Киев ведет себя так, как будто ему не нужен этот диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24».

«Российско-украинские переговоры продвигаются медленно. Заявления украинской стороны создают впечатление, что киевским властям не нужны переговоры с Россией», — сказал Лавров.

Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начала 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего.

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Переговоры России и Украины в настоящее время застопорились. Киев ведет себя так, как будто ему не нужен этот диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Российско-украинские переговоры продвигаются медленно. Заявления украинской стороны создают впечатление, что киевским властям не нужны переговоры с Россией», — сказал Лавров. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начала 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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