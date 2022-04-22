Лавров: Киеву не нужны переговоры с Россией

22 апреля 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

Российско-украинские переговоры продвигаются медленно, сообщил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры России и Украины в настоящее время застопорились. Киев ведет себя так, как будто ему не нужен этот диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Российско-украинские переговоры продвигаются медленно. Заявления украинской стороны создают впечатление, что киевским властям не нужны переговоры с Россией», — сказал Лавров. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начала 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Переговоры России и Украины в настоящее время застопорились. Киев ведет себя так, как будто ему не нужен этот диалог. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Трансляция пресс-конференции идет на телеканале «Россия 24». «Российско-украинские переговоры продвигаются медленно. Заявления украинской стороны создают впечатление, что киевским властям не нужны переговоры с Россией», — сказал Лавров. Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начала 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов переговоров, однако они не принесли значительного результат. В Кремле заявили, что динамика переговоров оставляет желать лучшего.