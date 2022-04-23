Захарова: США хотят использовать оружие массового уничтожения. «Жертвы будут неисчислимы»

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
США перешли к «играм за красной линией», считает Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США намерены использовать на Украине оружие массового уничтожения. Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию оружия массового уничтожения, фактически — к играм за „красной линией“. Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы», — написала Захарова.

Сегодня в Минобороны РФ также сообщили о планах США применить на Украине оружие массового поражения. По информации военного ведомства, США рассматривают варианты с применением химического, биологического или тактического ядерного оружия.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации в Минобороны РФ сообщили об обнаружении на Украине лабораторий по созданию биологического и химического оружия. Также были найдены доказательства создания Украиной ядерного оружия.

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США намерены использовать на Украине оружие массового уничтожения. Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию оружия массового уничтожения, фактически — к играм за „красной линией“. Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы», — написала Захарова. Сегодня в Минобороны РФ также сообщили о планах США применить на Украине оружие массового поражения. По информации военного ведомства, США рассматривают варианты с применением химического, биологического или тактического ядерного оружия. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации в Минобороны РФ сообщили об обнаружении на Украине лабораторий по созданию биологического и химического оружия. Также были найдены доказательства создания Украиной ядерного оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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