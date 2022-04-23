Захарова: США хотят использовать оружие массового уничтожения. «Жертвы будут неисчислимы»

23 апреля 2022 в 20:37 Размер текста - 17 +

США перешли к «играм за красной линией», считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США намерены использовать на Украине оружие массового уничтожения. Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию оружия массового уничтожения, фактически — к играм за „красной линией“. Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы», — написала Захарова. Сегодня в Минобороны РФ также сообщили о планах США применить на Украине оружие массового поражения. По информации военного ведомства, США рассматривают варианты с применением химического, биологического или тактического ядерного оружия. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации в Минобороны РФ сообщили об обнаружении на Украине лабораторий по созданию биологического и химического оружия. Также были найдены доказательства создания Украиной ядерного оружия. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США намерены использовать на Украине оружие массового уничтожения. Об этом в своем telegram-канале заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Очевидно, что первоначальный план США заключался в экономическом давлении на Россию с тем, чтобы заставить ее полностью пересмотреть свои законные интересы в области обеспечения безопасности. Не получилось. Теперь Штаты переходят к задействованию оружия массового уничтожения, фактически — к играм за „красной линией“. Если это произойдет, жертвы будут неисчислимы», — написала Захарова. Сегодня в Минобороны РФ также сообщили о планах США применить на Украине оружие массового поражения. По информации военного ведомства, США рассматривают варианты с применением химического, биологического или тактического ядерного оружия. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. После начала спецоперации в Минобороны РФ сообщили об обнаружении на Украине лабораторий по созданию биологического и химического оружия. Также были найдены доказательства создания Украиной ядерного оружия.