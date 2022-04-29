Пентагон предостерег американских наемников от поездок на Украину

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), армия, война, военный
Это произошло после смерти одного из американских наемников на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представитель Пентагона Джон Кирби предостерег американцев от поездки на Украину для участия в войне с Россией после смерти бывшего морского пехотинца США Вилли Джозефа Кансела, который был нанят ЧВК. Об этом он заявил в ходе брифинга.

«Мы по-прежнему призываем американцев не ехать в Украину. Это зона активных боевых действий, это не то место, куда можно ехать», — заявил Кирби, передает CNN.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины. Ранее некоторые издания из США, Европы и Латинской Америки опубликовали высказывания иностранных наемников, заявивших, что их использовали как «пушечное мясо». Американский военный сообщил в соцсети, что наемники из США сами собирали деньги на оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина привлекла около 7 тысяч наемников из 63 стран, пишет RT. Позже стало известно, что на Украине погиб наемник ЧВК из США Вилли Джозеф Кансел, сражавшийся вместе с украинскими военными.

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Представитель Пентагона Джон Кирби предостерег американцев от поездки на Украину для участия в войне с Россией после смерти бывшего морского пехотинца США Вилли Джозефа Кансела, который был нанят ЧВК. Об этом он заявил в ходе брифинга. «Мы по-прежнему призываем американцев не ехать в Украину. Это зона активных боевых действий, это не то место, куда можно ехать», — заявил Кирби, передает CNN. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины. Ранее некоторые издания из США, Европы и Латинской Америки опубликовали высказывания иностранных наемников, заявивших, что их использовали как «пушечное мясо». Американский военный сообщил в соцсети, что наемники из США сами собирали деньги на оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина привлекла около 7 тысяч наемников из 63 стран, пишет RT. Позже стало известно, что на Украине погиб наемник ЧВК из США Вилли Джозеф Кансел, сражавшийся вместе с украинскими военными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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