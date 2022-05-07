В Москве задержали нацистов, планирующих заживо сжечь бездомных

08 мая 2022 в 00:59 Размер текста - 17 +

Украинские нацисты в Москве планировали теракты в Москве с коктейлями Молотова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников радикальной неонацистской террористической группировки «М.К.У» («Маньяки: культ убийства») (запрещена на территории РФ), готовящих теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы. Радикалы собирались заживо сжечь бездомных при помощи «коктейлей Молотова». «Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки „Маньяки Культ Убийства“ при попытке заживо сжечь бездомных с помощью „коктейлей Молотова“», — рассказали в ФСБ. Информацию передает РИА «Новости». По данным ведомства, неонацисты выполняли задание лидера «М.К.У.», украинца Егора Краснова, по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 мая. «М.К.У» связывают с украинским радикалом Егором Красновым. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), передает RT. Последователи организации пропагандируют экстремизм и расовое превосходство. В 2021 году ФСБ России задержала в нескольких регионах 16 украинских националистов, которые, по данным силовиков, готовили теракты на территории страны. В начале апреля радикальная неонацистская группировка пыталась сорвать работу торгово-развлекательного комплекса «Спешиlove» в Перми многочисленными сообщениями о минировании. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

ФСБ и МВД задержали в Москве сторонников радикальной неонацистской террористической группировки «М.К.У» («Маньяки: культ убийства») (запрещена на территории РФ), готовящих теракты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы. Радикалы собирались заживо сжечь бездомных при помощи «коктейлей Молотова». «Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки „Маньяки Культ Убийства“ при попытке заживо сжечь бездомных с помощью „коктейлей Молотова“», — рассказали в ФСБ. Информацию передает РИА «Новости». По данным ведомства, неонацисты выполняли задание лидера «М.К.У.», украинца Егора Краснова, по совершению терактов и массовых убийств на территории России ко Дню Победы 9 мая. «М.К.У» связывают с украинским радикалом Егором Красновым. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.1 («Организация экстремистского сообщества»), передает RT. Последователи организации пропагандируют экстремизм и расовое превосходство. В 2021 году ФСБ России задержала в нескольких регионах 16 украинских националистов, которые, по данным силовиков, готовили теракты на территории страны. В начале апреля радикальная неонацистская группировка пыталась сорвать работу торгово-развлекательного комплекса «Спешиlove» в Перми многочисленными сообщениями о минировании.