Америке предсказали уничтожение из-за провальных решений Байдена

20 мая 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Решения Байдена направлены на уничтожение США, считает публицист Фото: Официальный сайт президента Украины Каждое новое решение президента США Джо Байдена ведет не к решению проблем, а лишь к их усугублению. Такое мнение в статье для The Federalist высказал обозреватель Джой Пулман, отметив «вопиющую некомпетентность» американского лидера. «Некомпетентность [президента США] достигает такого уровня, что встает вопрос: если бы Байден сознательно пытался уничтожить Соединенные Штаты, насколько иначе он управлял бы страной», — задался вопросом публицист. Пулман обвинил президента в стремлении лишить США энергетической независимости, уничтожить эту отрасль внутри страны и свалить вину на Россию. Также обозреватель напомнил о коррупционном скандале вокруг сына Байдена Хантера. «Все решения и действия Белого дома Байдена направлены на то, чтобы ухудшить положение нашей страны, а не улучшить его», — заключил обозреватель. Это не первая критика в адрес Байдена. Ранее американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Он обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. При этом во всех бедах американский президент настойчиво продолжает обвинять Россию.

Каждое новое решение президента США Джо Байдена ведет не к решению проблем, а лишь к их усугублению. Такое мнение в статье для The Federalist высказал обозреватель Джой Пулман, отметив «вопиющую некомпетентность» американского лидера. «Некомпетентность [президента США] достигает такого уровня, что встает вопрос: если бы Байден сознательно пытался уничтожить Соединенные Штаты, насколько иначе он управлял бы страной», — задался вопросом публицист. Пулман обвинил президента в стремлении лишить США энергетической независимости, уничтожить эту отрасль внутри страны и свалить вину на Россию. Также обозреватель напомнил о коррупционном скандале вокруг сына Байдена Хантера. «Все решения и действия Белого дома Байдена направлены на то, чтобы ухудшить положение нашей страны, а не улучшить его», — заключил обозреватель. Это не первая критика в адрес Байдена. Ранее американский политический обозреватель канала Fox News Такер Карлсон назвал президента США «беспрецедентной катастрофой». Он обвинил американского лидера в обрушении фондового рынка, нехватке продовольствия, росте числа убийств, инфляции. За последнее время рейтинг доверия к Байдену упал ниже, чем у его предшественника Дональда Трампа — до 41%. При этом во всех бедах американский президент настойчиво продолжает обвинять Россию.