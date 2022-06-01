Володин указал на неожиданных союзников России в США

Американское общество расколото из-за Украины, считает Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Высказывания экс-госсекретаря США Генри Киссинджера являются здравыми и показывают раскол в американском обществе. Например, с критикой американской политики выступают ведущие издания США. Такое мнение в своем telegram-канале высказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Генри Киссинджер, выступая на прошлой неделе на экономическом форуме в Давосе, сказал: „Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России на Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки“. В силу своего опыта и знаний Киссинджер по сравнению с современными политиками США и Европы рассуждает более прагматично и здраво», — написал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине. В качестве примера Володин привел публикации крупнейших американских СМИ, которые критикуют действия США на Украине: газеты Washington Post и The New York Times, агентство Boomberg, журнал Time и другие.

Ранее Генри Киссинджер призвал президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки. Украинского президента взбесило это предложение. Зеленский заявил, что экс-госсекретарь «находится в 1938-м году».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Президент отметил, что оккупация Украины не является целью России. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных жителей и наносит удары только по военным объектам ВСУ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.