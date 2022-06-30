Пушилин объяснил, почему ДНР вернул Киеву бойцов «Азова»*

30 июня 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

ДНР отдал Киеву 37 пленных националистов, сказал Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти ДНР передали 37 пленных рядовых батальонов «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) и «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), потому что они не смогут встать в строй, а об их военных преступлений нет свидетельств. Об это заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Киеву были возвращены 37 рядовых из „Азова“, „Айдара“, которые точно не смогут встать в строй и о преступлениях которых нет свидетельств», — сказал Пушилин в ходе брифинга на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что трибунал над боевиками «Азова» не отменяется. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене российскими и украинскими пленными по схеме 144 на 144. Среди возвратившихся в ДНР 47 человек являются гражданами Донбасса, сказала омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. Сейчас в регионе готовятся к трибуналу над украинскими нацистами, чьи преступления были доказаны. *Националистический батальон «Азов» признан в РФ экстремистским и запрещен Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти ДНР передали 37 пленных рядовых батальонов «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) и «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), потому что они не смогут встать в строй, а об их военных преступлений нет свидетельств. Об это заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Киеву были возвращены 37 рядовых из „Азова“, „Айдара“, которые точно не смогут встать в строй и о преступлениях которых нет свидетельств», — сказал Пушилин в ходе брифинга на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что трибунал над боевиками «Азова» не отменяется. Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене российскими и украинскими пленными по схеме 144 на 144. Среди возвратившихся в ДНР 47 человек являются гражданами Донбасса, сказала омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. Сейчас в регионе готовятся к трибуналу над украинскими нацистами, чьи преступления были доказаны. *Националистический батальон «Азов» признан в РФ экстремистским и запрещен