Власти ДНР передали 37 пленных рядовых батальонов «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) и «Айдар» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ), потому что они не смогут встать в строй, а об их военных преступлений нет свидетельств. Об это заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Киеву были возвращены 37 рядовых из „Азова“, „Айдара“, которые точно не смогут встать в строй и о преступлениях которых нет свидетельств», — сказал Пушилин в ходе брифинга на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что трибунал над боевиками «Азова» не отменяется.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил об обмене российскими и украинскими пленными по схеме 144 на 144. Среди возвратившихся в ДНР 47 человек являются гражданами Донбасса, сказала омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова. Сейчас в регионе готовятся к трибуналу над украинскими нацистами, чьи преступления были доказаны.
*Националистический батальон «Азов» признан в РФ экстремистским и запрещен
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