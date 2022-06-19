Власти ДНР: боевиков Украины будут судить, как офицеров Вермахта

Трибунал над украинскими боевиками пройдет по примеру суда над немецкими фашистами, заявила Елена Шишкина Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Донецкой народной республики при подготовке трибунала над украинскими нацистами берут за основу Нюрнбергский процесс, прошедший над немецкими фашистами по окончании Великой Отечественной войны. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«Яркий пример для нас, конечно, Великая Отечественная война и как итог — Нюрнбергский процесс. В принципе, за основу и комиссии по фиксации преступлений, и комиссии по подсчету экономического ущерба, [действующих в ДНР], были взяты комиссии, действовавшие в СССР по указу [Иосифа] Сталина. Их документы легли в основу Нюрнбергского процесса. Мы рассматриваем организацию международного трибунала над нацистами по его примеру. Он для нас очень хорош, потому что даже спустя более 75 лет никто не ушел от наказания, до последнего находили преступников и исполняли приговоры», — сказала Шишкина в разговоре с ТАСС.

Глава комитета также отметила, что при подготовке трибунала был изучен опыт и других стран, в частности Руанды. «У нас весной 2018 года уже проходило два народных трибунала, где были вынесены приговоры в отношении руководства Украины — президентов и их пособников», — добавила она.

На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция РФ по денацификации и демилитаризации страны. В ходе нее около 2,5 тысячи военных и боевиков сдались в плен союзным войскам РФ и ДНР с территории захваченного металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что над пленными националистами будет проведен трибунал, первый этап которого может состояться до конца лета, пишет RT.

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