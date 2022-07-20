Торговые центры угрожают сорвать финальную распродажу H&M в РФ

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Магазин H&M объявил о полном уходе из России Фото:

Часть торговых центров России хочет сорвать финальную распродажу шведского магазина одежды H&M, если он не согласует условия выхода с российского рынка. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

«Владельцы торговых объектов готовы выставить охрану около магазинов, отключить свет и использовать другие технические средства, чтобы препятствовать открытию, если ритейлер не восполнит дополнительные потери торговых центров, возникшие из-за ухода торговой сети из страны. Владельцы крупных и знаковых ТЦ уже сообщили свою позицию компании», — сказал Люлин в беседе с «Известиями».

Ранее H&M объявил о полном уходе с российского рынка. В магазине сообщили, что намерены напоследок провести массовую распродажу одежды.

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Часть торговых центров России хочет сорвать финальную распродажу шведского магазина одежды H&M, если он не согласует условия выхода с российского рынка. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. «Владельцы торговых объектов готовы выставить охрану около магазинов, отключить свет и использовать другие технические средства, чтобы препятствовать открытию, если ритейлер не восполнит дополнительные потери торговых центров, возникшие из-за ухода торговой сети из страны. Владельцы крупных и знаковых ТЦ уже сообщили свою позицию компании», — сказал Люлин в беседе с «Известиями». Ранее H&M объявил о полном уходе с российского рынка. В магазине сообщили, что намерены напоследок провести массовую распродажу одежды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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