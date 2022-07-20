Торговые центры угрожают сорвать финальную распродажу H&M в РФ

Часть торговых центров России хочет сорвать финальную распродажу шведского магазина одежды H&M, если он не согласует условия выхода с российского рынка. Об этом рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
«Владельцы торговых объектов готовы выставить охрану около магазинов, отключить свет и использовать другие технические средства, чтобы препятствовать открытию, если ритейлер не восполнит дополнительные потери торговых центров, возникшие из-за ухода торговой сети из страны. Владельцы крупных и знаковых ТЦ уже сообщили свою позицию компании», — сказал Люлин в беседе с «Известиями».
Ранее H&M объявил о полном уходе с российского рынка. В магазине сообщили, что намерены напоследок провести массовую распродажу одежды.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал