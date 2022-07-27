Зеленский мечтает видеть Украину гарантом энергобезопасности ЕС

В будущем Украина должна стать одним из гарантов европейской энергетической безопасности Евросоюза (ЕС). О своей мечте рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Готовимся к увеличению нашего экспорта электричества потребителям в Европейском союзе. Несмотря на такую спецоперацию, мы в рекордный срок обеспечили присоединение энергосети Украины к энергосистеме всей Европы. […] Постепенно сделаем Украину одним из гарантов европейской энергетической безопасности благодаря нашему внутреннему производству электричества», — сказал он в среду в своем видеообращении.
Ранее 8 июля Зеленский заявлял о намерении Украины возместить снижение объемов газа из РФ в Европе за счет украинской электроэнергии, передает НСН. Несмотря на его амбиции, рейтинг Зеленского за последнее время заметно упал. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, каждый пятый стал относиться к нему намного хуже.
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