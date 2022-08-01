Британия отдаст Украине несколько военных кораблей

01 августа 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ, по информации посла Украины в Великобритании, уже обучаются управлению кораблями Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и Великобритания ведут переговоры о передаче двух военных противоминных кораблей. Такое заявление сделал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. «Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два [корабля] — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем», — сказал он во время интервью в программе «Общественные новости», запись беседы есть на официальном сайте канала. Вместе с этим посол заявил, что солдаты ВСУ уже обучаются управлению кораблями. В этом же интервью он уточнил, что Украина претендует на имущество СССР, которое находится в Великобритании. Помещения, по мнению украинской стороны, «были незаконно зарегистрированы на РФ». Он сказал, что Россия в 1993 году взяла на себя все долги Советского Союза и получила все его зарубежное имущество от бывших союзных республик, пишет MK.RU . Киев с этим согласился, но документы не ратифицировал. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация. Однако западные страны активно поддерживают Украину, поставляя ей вооружение и тяжелую технику.

Украина и Великобритания ведут переговоры о передаче двух военных противоминных кораблей. Такое заявление сделал посол Украины в Британии Вадим Пристайко. «Нам сейчас нужны противоминные корабли. Два [корабля] — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем», — сказал он во время интервью в программе «Общественные новости», запись беседы есть на официальном сайте канала. Вместе с этим посол заявил, что солдаты ВСУ уже обучаются управлению кораблями. В этом же интервью он уточнил, что Украина претендует на имущество СССР, которое находится в Великобритании. Помещения, по мнению украинской стороны, «были незаконно зарегистрированы на РФ». Он сказал, что Россия в 1993 году взяла на себя все долги Советского Союза и получила все его зарубежное имущество от бывших союзных республик, пишет MK.RU. Киев с этим согласился, но документы не ратифицировал. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основная цель российских военных на этой территории — демилитаризация и денацификация. Однако западные страны активно поддерживают Украину, поставляя ей вооружение и тяжелую технику.