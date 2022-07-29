Россия показала в ООН жертв обстрелов ВСУ из западного оружия

29 июля 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

Поставки западного вооружения на Украину увеличивают число жертв среди мирных жителей Донбасса, заявил Дмитрий Полянский Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности фотографии детей, которые были убиты в результате обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он отметил, что Запад виноват в смертях невинных мирных жителей, так как поставляет Киеву артиллерию высокой дальности. «Особенно больно, когда от украинских обстрелов гибнут дети. Донбасс регулярно хоронит их вот уже восемь лет с момента начала украинской военной карательной операции в регионе», — передает слова Дмитрия Полянского РИА «Новости». Он подчеркнул, что Запад стал соучастником военных преступлений украинских властей из-за поставок дальнобольной артиллерии Киеву. Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил Запад в молчании и равнодушии об обстрелах мирных районов Донбасса. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко отметил, что все украинские нацисты будут отвечать за свои преступления, так как РФ уже собирает показания всех пострадавших жителей Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов.

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности фотографии детей, которые были убиты в результате обстрелов Донбасса Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он отметил, что Запад виноват в смертях невинных мирных жителей, так как поставляет Киеву артиллерию высокой дальности. «Особенно больно, когда от украинских обстрелов гибнут дети. Донбасс регулярно хоронит их вот уже восемь лет с момента начала украинской военной карательной операции в регионе», — передает слова Дмитрия Полянского РИА «Новости». Он подчеркнул, что Запад стал соучастником военных преступлений украинских властей из-за поставок дальнобольной артиллерии Киеву. Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов обвинил Запад в молчании и равнодушии об обстрелах мирных районов Донбасса. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко отметил, что все украинские нацисты будут отвечать за свои преступления, так как РФ уже собирает показания всех пострадавших жителей Донбасса. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также защита мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов националистов.