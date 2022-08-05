05 августа 2022

Вице-премьер РФ Хуснуллин получил новую должность от Мишустина

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен главой наблюдательного совета Роскадастра Фото:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен главой наблюдательного совета Роскадастра. Такое решение следует из постановления правительства, опубликованное на портале правовой информации.

«Утвердить сроком на пять лет предлагаемый состав наблюдательного совета публично-правовой компании «Роскадастр», — говорится в документе. Кроме того, в состав наблюдательного совета войдут: глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, руководитель Росреестра Олег Скуфинский и другие.

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин назначен главой наблюдательного совета Роскадастра. Такое решение следует из постановления правительства, опубликованное на портале правовой информации. «Утвердить сроком на пять лет предлагаемый состав наблюдательного совета публично-правовой компании «Роскадастр», — говорится в документе. Кроме того, в состав наблюдательного совета войдут: глава комитета Госдумы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов, руководитель Росреестра Олег Скуфинский и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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