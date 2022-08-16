16 августа 2022

Невролог Бурень назвала скрытые последствия хронических болей

© Служба новостей «URA.RU»
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Хроническая боль может стать причиной частых ОРВИ, отметила Елена Бурень Фото:

Постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний. Об этом URA.RU рассказала невролог здравницы «Лаго-Наки» Елена Бурень.

«Хроническая боль опасна возникновением, например, частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Также на ее фоне может сформироваться дисбаланс нервной системы. А длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически», — объяснила Елена Бурень.

По словам невролога, постоянная боль может развиваться у физически здоровых людей. «В каждом отдельном случае нужно устанавливать причину боли. Она может быть как нейрогенной, когда есть больной орган или произошло ущемление нерва и так далее, а может быть психогенной. То есть при этом человек соматически здоров. И психогенную боль уже должен курировать психотерапевт, либо психиатр», — подчеркнула Бурень.

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Постоянно возникающая боль может стать причиной частых ОРВИ, нервных расстройств и развития хронических заболеваний. Об этом URA.RU рассказала невролог здравницы «Лаго-Наки» Елена Бурень. «Хроническая боль опасна возникновением, например, частых ОРВИ, депрессивных либо тревожных состояний. Также на ее фоне может сформироваться дисбаланс нервной системы. А длительно существующий дистресс, в свою очередь, способствует развитию различных хронических заболеваний, к которым человек предрасположен генетически», — объяснила Елена Бурень. По словам невролога, постоянная боль может развиваться у физически здоровых людей. «В каждом отдельном случае нужно устанавливать причину боли. Она может быть как нейрогенной, когда есть больной орган или произошло ущемление нерва и так далее, а может быть психогенной. То есть при этом человек соматически здоров. И психогенную боль уже должен курировать психотерапевт, либо психиатр», — подчеркнула Бурень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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