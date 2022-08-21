Штаты снабжают Украину деньгами, как раньше — Афганистан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США направляют финансовую помощь на Украину, чтобы затянуть конфликт с Россией, однако деньги там исчезают по такому же сценарию, как в Афганистане. Об этом пишет испанское издание El Debate.

«Пентагон объявил об очередном пакете помощи для Украины, чтобы удовлетворить ее потребности. Как и в Афганистане, США вливают миллиарды долларов для ее поддержки, но, учитывая исход Кабула, могут ли деньги, предназначенные для Киева, [уйти не по назначению]», — говорится в материале.

В статье отмечается, что ранее США потратили не менее 134 миллиардов долларов в целом на поддержку афганского правительства. Однако около 19 миллиардов долларов из 63 миллиардов прямой помощи Афганистану была утрачена из-за расточительства, коррупции и злоупотреблений положением.

В Вашингтоне, в свою очередь, и республиканцы, и демократы хотят более тщательно контролировать средства, направляемые на Украину. При этом, отмечается в статье, обвинения в коррупции на Украине часто называют главным фактором нежелания стран-членов НАТО взять государство в Альянс. Даже президент США Джо Байден признал, что сначала Украина должна «избавиться от коррупции», прежде чем ее можно будет принять в блок.

Россия вынуждена была начать спецоперацию на Украине из-за участившихся обстрелов в мирного населения в Донбассе со стороны ВСУ и нацбатов. В ДНР также было введено военное положение. США активно поддерживает Украину, посылая туда деньги и оружие. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев высказал мнение, что Запад с помощью Украины проводит антироссийскую кампанию, и спецоперация РФ является предлогом для введения ограничений.