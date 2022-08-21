21 августа 2022

ГУ ФСИН: заключенные кемеровского СИЗО освободили заложников

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
В Кемерове освободили взятых заключенными в заложники двух работников СИЗО Фото:

Двое сотрудников Следственного изолятора № 1 (СИЗО), взятых заключенными в заложники в Кемерове, освобождены, пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ ФСИН по региону.

«В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал», — сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Там подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Кемерове заключенные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО, двое из которых — женщины. Позже одну из них освободили, инцидент произошел во время обхода. Восемь арестантов требовали вызвать на место представителей прокуратуры, руководство ФСИН и предоставить им сотовую связь, сообщалось в telegram-канале «112».

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Двое сотрудников Следственного изолятора № 1 (СИЗО), взятых заключенными в заложники в Кемерове, освобождены, пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ ФСИН по региону. «В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал», — сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Там подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет. Ранее в Кемерове заключенные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО, двое из которых — женщины. Позже одну из них освободили, инцидент произошел во время обхода. Восемь арестантов требовали вызвать на место представителей прокуратуры, руководство ФСИН и предоставить им сотовую связь, сообщалось в telegram-канале «112».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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