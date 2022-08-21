ГУ ФСИН: заключенные кемеровского СИЗО освободили заложников

Двое сотрудников Следственного изолятора № 1 (СИЗО), взятых заключенными в заложники в Кемерове, освобождены, пострадавших нет. Об этом сообщает ГУ ФСИН по региону.
«В результате проведенных мероприятий заложники освобождены, никто не пострадал», — сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Там подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее в Кемерове заключенные взяли в заложники трех сотрудников СИЗО, двое из которых — женщины. Позже одну из них освободили, инцидент произошел во время обхода. Восемь арестантов требовали вызвать на место представителей прокуратуры, руководство ФСИН и предоставить им сотовую связь, сообщалось в telegram-канале «112».
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»