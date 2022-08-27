РБК: Центробанк смягчил требования обмена валюты для россиян

Банки смогут обменивать валюты за счет средств банков-нерезидентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центробанк РФ разрешил физическим лицам и банкам обменивать валюту за счет сторонних источников. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в Банке России.

«Российские банки смогут обменивать валюту физическим лицам за счет средств, которые поступили из разных источников после временного промежутка. В качестве других источников валюты могут выступать, к примеру, полученные средства от сделок с банками-нерезидентами, либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством», — пишет РБК.

В Центробанке подчеркнули, что данная мера также позволит увеличить количество наличных долларов и евро на российском рынке. Отмечается, что ранее банки могли использовать только валюту, поступившую от физических лиц.

Ранее Центробанк смягчил ограничения на покупку валют в кассах российских банков, пишет RT. ЦБ также разрешил иностранным банкам продавать валюту в России.