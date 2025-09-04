Ефремов официально стал актером театра Михалкова

Заслуженный артист России Михаил Ефремов официально вошел в труппу театра «Мастерская "12"» Никиты Михалкова, сообщили в пресс-службе театра. Первой его работой станет спектакль «Без свидетелей», премьера которого запланирована на февраль 2026 года.
«Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему», — сказал худрук театра Никита Михалков. Его слова передает РИА Новости.
Открытие нового сезона «Мастерской "12"» впервые прошло в отреставрированном здании на Поварской улице. В ближайшие месяцы продолжится восстановление и адаптация текущего репертуара под новую сцену. На Основной сцене в феврале 2026 года представят премьеру спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Михалкова. Роли исполнят Анна Михалкова и Михаил Ефремов, художником спектакля станет Юрий Купер.
Актер Михаил Ефремов весной 2025 года покинул исправительное учреждение, где отбывал наказание по делу о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом. В неволе он провел примерно четыре с половиной года из восьми, назначенных судом. В заключении он провел около четырех с половиной лет из назначенного ему срока в восемь лет.Ефремова освободили «в законном порядке» и уехал по месту регистрации в Москву. Как он покинул колонию и кто встретил актера, не уточняется. Артист теперь обязан отмечаться в правоохранительных органах, ему запрещено менять место жительства и управлять автомобилем.
