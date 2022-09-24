В Херсонской области сообщили об итогах второго дня референдума

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Референдум в Донецке. Донецк, референдум
В Херсонской области не выявили нарушений на референдуме во второй день Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Явка на референдуме в Херсонской области во второй день составила 31,79%. Об этом сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.

«Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области. Явка составила 31,79%. Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было», — заявила Захарова. Информацию передает корреспондент URA.RU.

В первый день референдума в Херсонской области явка достигла 15,31%. Иностранные наблюдатели на голосовании в Херсонской области тронуты до слез историями местных жителей о боевых действиях, сообщил URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Херсонской области Андрей Коваленко.

Референдумы проходят с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Российские военные освободили эти территории в ходе спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью была помощь жителям Донбасса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Явка на референдуме в Херсонской области во второй день составила 31,79%. Об этом сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова. «Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области. Явка составила 31,79%. Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было», — заявила Захарова. Информацию передает корреспондент URA.RU. В первый день референдума в Херсонской области явка достигла 15,31%. Иностранные наблюдатели на голосовании в Херсонской области тронуты до слез историями местных жителей о боевых действиях, сообщил URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Херсонской области Андрей Коваленко. Референдумы проходят с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Российские военные освободили эти территории в ходе спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью была помощь жителям Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...