В Херсонской области сообщили об итогах второго дня референдума

Явка на референдуме в Херсонской области во второй день составила 31,79%. Об этом сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова.
«Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области. Явка составила 31,79%. Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было», — заявила Захарова. Информацию передает корреспондент URA.RU.
В первый день референдума в Херсонской области явка достигла 15,31%. Иностранные наблюдатели на голосовании в Херсонской области тронуты до слез историями местных жителей о боевых действиях, сообщил URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Херсонской области Андрей Коваленко.
Референдумы проходят с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Российские военные освободили эти территории в ходе спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью была помощь жителям Донбасса.
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Явка на референдуме в Херсонской области во второй день составила 31,79%. Об этом сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова. «Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области. Явка составила 31,79%. Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было», — заявила Захарова. Информацию передает корреспондент URA.RU. В первый день референдума в Херсонской области явка достигла 15,31%. Иностранные наблюдатели на голосовании в Херсонской области тронуты до слез историями местных жителей о боевых действиях, сообщил URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Херсонской области Андрей Коваленко. Референдумы проходят с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Российские военные освободили эти территории в ходе спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью была помощь жителям Донбасса.