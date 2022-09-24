В Херсонской области сообщили об итогах второго дня референдума

24 сентября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

В Херсонской области не выявили нарушений на референдуме во второй день Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Явка на референдуме в Херсонской области во второй день составила 31,79%. Об этом сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова. «Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области. Явка составила 31,79%. Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было», — заявила Захарова. Информацию передает корреспондент URA.RU. В первый день референдума в Херсонской области явка достигла 15,31%. Иностранные наблюдатели на голосовании в Херсонской области тронуты до слез историями местных жителей о боевых действиях, сообщил URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Херсонской области Андрей Коваленко. Референдумы проходят с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Российские военные освободили эти территории в ходе спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью была помощь жителям Донбасса.

Явка на референдуме в Херсонской области во второй день составила 31,79%. Об этом сообщила глава избирательной комиссии региона Марина Захарова. «Завершился второй день голосования на референдуме в Херсонской области. Явка составила 31,79%. Нарушений и провокаций на избирательных участках сегодня выявлено не было», — заявила Захарова. Информацию передает корреспондент URA.RU. В первый день референдума в Херсонской области явка достигла 15,31%. Иностранные наблюдатели на голосовании в Херсонской области тронуты до слез историями местных жителей о боевых действиях, сообщил URA.RU представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Херсонской области Андрей Коваленко. Референдумы проходят с 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Российские военные освободили эти территории в ходе спецоперации РФ на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, целью была помощь жителям Донбасса.