Военкомат вернул домой 59-летнего призывника, мобилизованного по ошибке

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Военный комиссариат Челябинской области. Челябинск , офицер, военкомат, военный, военнослужащий, солдат, армия рф
В Краснодарском крае отменили решение о мобилизации 59-летнего призывника Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный по ошибке 59-летний Виктор Тарапун из станицы Каневская вернулся домой после проверки военного комиссариата Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«По результатам оценки состояния здоровья Виктора Николаевича, а также общения с ним после прибытия в военную часть, где все мобилизованные обязаны пройти подготовку к несению службы, принято решение о его возвращении домой. В настоящее время он уже находится дома в станице Каневской», — говорится в сообщении telegram-канала оперативного штаба. Авторы публикации отметили, что военный комиссариат провел проверку на основании фактов, размещенных в интернете.

Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации утром 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность.

Позже власти Саратова отметили решение о мобилизации 59-лентнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из-за несоответствия критериям отбора. Призывная комиссия Волгоградской области, в свою очередь, освободила от призыва 51-летнего Владимира Черячукина. В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за нарушение порядка мобилизации.

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Мобилизованный по ошибке 59-летний Виктор Тарапун из станицы Каневская вернулся домой после проверки военного комиссариата Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона. «По результатам оценки состояния здоровья Виктора Николаевича, а также общения с ним после прибытия в военную часть, где все мобилизованные обязаны пройти подготовку к несению службы, принято решение о его возвращении домой. В настоящее время он уже находится дома в станице Каневской», — говорится в сообщении telegram-канала оперативного штаба. Авторы публикации отметили, что военный комиссариат провел проверку на основании фактов, размещенных в интернете. Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной мобилизации утром 21 сентября. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, мобилизация предусматривает призыв только тех, кто отслужил и имеет военно-учетную специальность. Позже власти Саратова отметили решение о мобилизации 59-лентнего старшего лейтенанта Александра Ермолаева из-за несоответствия критериям отбора. Призывная комиссия Волгоградской области, в свою очередь, освободила от призыва 51-летнего Владимира Черячукина. В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за нарушение порядка мобилизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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