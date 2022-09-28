Частичная мобилизация, стартовавшая в России с 21 сентября, не подразумевает введение ограничений на пересечение россиянами границы страны, в том числе для граждан призывного возраста. Призывной возраст — один из критериев граждан, подлежащих мобилизации. Говоря о критериях, ранее сообщалось, что срочники не попадают под призыв, однако до момента своей демобилизации. В дальнейшем их также могут призвать на фронт. URA.RU приводит топ-10 новостей к вечеру 28 сентября.
- В условиях частичной мобилизации ограничений на перемещение граждан России не предусматривается. По информации информационного интернет-портала «Объясняем.рф», даже мужчины призывного возраста могут покидать страну без ограничений, пока они не получат повестку.
- Если человек демобилизован со срочной службы, то после, он становится потенциальным гражданином для отправки на фронт в ходе частичной мобилизации. Основанием для отсрочки могут стать проблемы со здоровьем или статус студента вуза.
- В Запорожской области не будет призыва в армию и мобилизации после вхождения региона в состав России. Но это пока только на устных договоренностях с РФ, соответствующие документы еще не готовы.
- По информации информационного интернет-портала «Объясняем.рф» есть приоритетная группа граждан, которых будут мобилизовать. Это солдаты, уволившиеся со службы по контракту.
- Повестки будут вручать всем гражданам, подлежащим мобилизации, которые въезжают на территорию Северной Осетии. По словам главы республики, только за два дня через КПП «Верхний Ларс» на границе России и Грузии проехало более 20 тысяч человек. На границе введен режим повышенной готовности.
- В России выросли цены на товары для мобилизованных. В Госдуме уже отреагировали на это и потребовали у ФАС и Генпрокуратуры проверить обоснованность такого повышения.
- Судебные приставы не будут взыскивать долги у мобилизованных граждан. Подать соответствующее заявление можно в военкоматах всех регионов.
- Добровольцы, отправившиеся на фронт, также имеют право получить кредитные каникулы. Соответствующие изменения в федеральный закон о кредитных планируется внести во втором чтении.
- «Уральские авиалинии» вернут деньги за авиабилеты мобилизованным россиянам. Вернуть деньги за билеты могут как призванные на службу, так и их родственники.
- Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников мобилизованных. По телефону можно получить ответы на вопросы о местонахождении военнослужащих.
Россия с 21 сентября ввела частичную мобилизацию. Это решение связано с проведением спецоперации на Украине с 24 февраля. Всего планируется мобилизовать около 300 тысяч граждан. В первую очередь, это те, кто проходил срочную службу и имеют специальную подготовку и соответствующий опыт. В настоящий момент участились случаи того, как потенциально мобилизованные граждане покидают границу РФ. Помимо того, что мобильные военкоматы открыты на границах с Грузией, соответствующий развернут и на финской границе, сообщает Ридус.