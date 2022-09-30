ВСУ стягивают силы к Запорожью, уничтожен завод ракет «Точка-У»: главное об СВО к 30 сентября

После удара ВСУ по колонне автомобилей, погибло 23 человека
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины стянули дополнительные силы к территориям Запорожья. После удара Вооруженных сил России был уничтожен завод украинских ракет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 30 сентября.
- ВСУ в экстренном порядке стягивают силы к Запорожью. К границами региона стянуто уже более 450 украинских военных;
- После удара украинских войск по колонне автомобилей погибло 23 человека. Колонна находилась на выезде на освобожденную часть Запорожской области;
- Союзная военная группировка в районе Красного Лимана оказалась в полукольце. Российские войска не контролируют Ямполь и Дробышево, заявил глава ДНР Денис Пушилин;
- Вооруженные силы России ракетным ударом уничтожили завод по производству украинских ракет «Точка-У». Помимо этого, у Краматорска было уничтожено 200 националистов;
- В результате обстрела ВСУ по Херсону погиб первый заместитель главы ВГА Херсонской области по безопасности Алексей Катериничев. Замглавы проработал на своей должности полтора месяца.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции президент России Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины.