ВСУ стягивают силы к Запорожью, уничтожен завод ракет «Точка-У»: главное об СВО к 30 сентября

30 сентября 2022 в 22:00 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы Украины стянули дополнительные силы к территориям Запорожья. После удара Вооруженных сил России был уничтожен завод украинских ракет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 30 сентября. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции президент России Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины.