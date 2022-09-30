ВСУ стягивают силы к Запорожью, уничтожен завод ракет «Точка-У»: главное об СВО к 30 сентября

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, СВО, наемники
После удара ВСУ по колонне автомобилей, погибло 23 человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины стянули дополнительные силы к территориям Запорожья. После удара Вооруженных сил России был уничтожен завод украинских ракет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 30 сентября.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции президент России Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Вооруженные силы Украины стянули дополнительные силы к территориям Запорожья. После удара Вооруженных сил России был уничтожен завод украинских ракет. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 30 сентября. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Целями операции президент России Владимир Путин обозначил демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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