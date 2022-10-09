У главнокомандующего ВСУ Залужного обнаружили браслет с нацистской символикой

10 октября 2022 в 01:23 Размер текста - 17 +

На руке у главнокомандующего ВСУ заметили браслет со свастикой, передает telegram-канал «Война с фейками» Фото: Официальный сайт президента Украины Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ) фото, где на его руке надет браслет с нацистской символикой. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками». «На металлическом браслете изображены различные символы, в том числе и свастика — ровно такая же как на флагах фашистской Германии», — говорится в посте. Там отмечается, что нацистский символ уже активно комментируют пользователи соцсети под этим фото. Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео выхода с территории завода «Азовсталь» командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Волынского (также известен как Волына). На кадрах видно, как российские военные досматривают татуировки боевиков. После стало известно, что на телах сдавшихся изображены портреты Адольфа Гитлера и свастика, что подтверждает приверженность этих пленных идеям нацизма, которые проповедовались фашистской Германии. Данная информация носит уведомительный характер и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (заблокирован на территории РФ) фото, где на его руке надет браслет с нацистской символикой. Об этом сообщает telegram-канал «Война с фейками». «На металлическом браслете изображены различные символы, в том числе и свастика — ровно такая же как на флагах фашистской Германии», — говорится в посте. Там отмечается, что нацистский символ уже активно комментируют пользователи соцсети под этим фото. Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео выхода с территории завода «Азовсталь» командира 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергея Волынского (также известен как Волына). На кадрах видно, как российские военные досматривают татуировки боевиков. После стало известно, что на телах сдавшихся изображены портреты Адольфа Гитлера и свастика, что подтверждает приверженность этих пленных идеям нацизма, которые проповедовались фашистской Германии. Данная информация носит уведомительный характер и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.