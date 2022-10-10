РИА «Новости»: российских спортсменов принудят к участию в спецоперации

РИА «Новости»: в России создадут отряды из спортсменов для участия в спецоперации

11 октября 2022 в 00:17 Размер текста - 17 +

В России могут появиться отряды спортсменов-добровольцев для СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России планируют создать добровольческие отряды, состоящие из профессиональных спортсменов, чтобы в дальнейшем они приняли участие в спецоперации. Об этом РИА «Новости» доложили два анонимных источника. В понедельник, 10 октября, состоялось предварительное обсуждение данного вопроса в Москве. Сейчас российские власти обсуждают возможность задействовать в основном регионы. По данным источников, скоро региональные спортивные федерации будут об этом оповещены. В случае, если эксперимент будет признан успешным, в дальнейшем могут привлечь спортсменов из московских федераций. Частичная мобилизация в России объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. Глава страны отметил, что в курсе «бестолковых случаев частичной мобилизации». Он пообещал, что ситуация будет грамотно оценена и решена.

В России планируют создать добровольческие отряды, состоящие из профессиональных спортсменов, чтобы в дальнейшем они приняли участие в спецоперации. Об этом РИА «Новости» доложили два анонимных источника. В понедельник, 10 октября, состоялось предварительное обсуждение данного вопроса в Москве. Сейчас российские власти обсуждают возможность задействовать в основном регионы. По данным источников, скоро региональные спортивные федерации будут об этом оповещены. В случае, если эксперимент будет признан успешным, в дальнейшем могут привлечь спортсменов из московских федераций. Частичная мобилизация в России объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. Глава страны отметил, что в курсе «бестолковых случаев частичной мобилизации». Он пообещал, что ситуация будет грамотно оценена и решена.