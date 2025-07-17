Госдума одобрила основания для лишения приобретенного гражданства РФ

Госдума РФ одобрила законопроект, существенно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. Законопроект был внесен группой депутатов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-спикера Ирину Яровую, а также поддержан лидерами всех парламентских фракций.
Согласно новым положениям, опубликованным на сайте Думы, гражданства могут лишить за совершение ряда тяжких преступлений. В список вошли насильственные действия сексуального характера, в том числе преступления против несовершеннолетних, изготовление и оборот детской порнографии, а также организация и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Как подчеркнула Яровая, срок давности и время вынесения приговора значения иметь не будут: решение о лишении гражданства будет приниматься вне зависимости от этих факторов.
Закон также предусматривает лишение гражданства за публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганду терроризма, а также за сотрудничество с иностранными государствами и организациями с целью подрыва безопасности России. Подобные меры коснутся и тех, кто оказывает помощь противнику или способствует деятельности, направленной против интересов страны. В перечень оснований для лишения гражданства включены преступления, совершенные по экстремистским мотивам, а также организация незаконной миграции. Это также касается содействия исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если такие действия наносят ущерб национальной безопасности.
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