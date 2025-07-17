Госдума одобрила основания для лишения приобретенного гражданства РФ

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Закон также предусматривает лишение гражданства за публичные призывы к терроризму
Закон также предусматривает лишение гражданства за публичные призывы к терроризму Фото:

Госдума РФ одобрила законопроект, существенно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. Законопроект был внесен группой депутатов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-спикера Ирину Яровую, а также поддержан лидерами всех парламентских фракций. 

Согласно новым положениям, опубликованным на сайте Думы, гражданства могут лишить за совершение ряда тяжких преступлений. В список вошли насильственные действия сексуального характера, в том числе преступления против несовершеннолетних, изготовление и оборот детской порнографии, а также организация и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Как подчеркнула Яровая, срок давности и время вынесения приговора значения иметь не будут: решение о лишении гражданства будет приниматься вне зависимости от этих факторов.

Закон также предусматривает лишение гражданства за публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганду терроризма, а также за сотрудничество с иностранными государствами и организациями с целью подрыва безопасности России. Подобные меры коснутся и тех, кто оказывает помощь противнику или способствует деятельности, направленной против интересов страны. В перечень оснований для лишения гражданства включены преступления, совершенные по экстремистским мотивам, а также организация незаконной миграции. Это также касается содействия исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если такие действия наносят ущерб национальной безопасности.

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Госдума РФ одобрила законопроект, существенно расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства России. Законопроект был внесен группой депутатов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и вице-спикера Ирину Яровую, а также поддержан лидерами всех парламентских фракций.  Согласно новым положениям, опубликованным на сайте Думы, гражданства могут лишить за совершение ряда тяжких преступлений. В список вошли насильственные действия сексуального характера, в том числе преступления против несовершеннолетних, изготовление и оборот детской порнографии, а также организация и вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Как подчеркнула Яровая, срок давности и время вынесения приговора значения иметь не будут: решение о лишении гражданства будет приниматься вне зависимости от этих факторов. Закон также предусматривает лишение гражданства за публичные призывы к терроризму, оправдание или пропаганду терроризма, а также за сотрудничество с иностранными государствами и организациями с целью подрыва безопасности России. Подобные меры коснутся и тех, кто оказывает помощь противнику или способствует деятельности, направленной против интересов страны. В перечень оснований для лишения гражданства включены преступления, совершенные по экстремистским мотивам, а также организация незаконной миграции. Это также касается содействия исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если такие действия наносят ущерб национальной безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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