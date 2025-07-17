Турция предложила помощь Сирии на фоне ударов Израиля

Турция заявила о готовности поддержать Сирию в укреплении ее обороноспособности, если поступит соответствующая просьба. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны после авиаударов Израиля по Дамаску.
«Если нас попросят, мы окажем посильную поддержку в укреплении обороноспособности Сирии и поддержке ее борьбы с терроризмом», — отметили в министерстве. Информацию приводит газета Sabah. В ведомстве также назвали недавние авиаудары Израиля по Дамаску провокацией, направленной против мира и безопасности в регионе.
Ранее израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу и президентскому дворцу в Дамаске. По данным Тель-Авива, это стало ответом на нападения на друзскую общину в провинции Сувейда. В Сирии заявили, что в результате обстрелов погибли три человека, ранены 34. В Сувейде вооруженные формирования атаковали друзские поселения, в ходе боев погибли более 30 человек и были ранены свыше 100. Позже сирийские силовики сообщили, что незаконные группы покинули город.
Действия Израиля также осудили в МИД России. Российское ведомство обвинило Тель-Авив в серьезном нарушении суверенитета Сирии и норм международного права. Эти атаки, по данным министерства, заслуживают решительного осуждения.
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