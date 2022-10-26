Пополнился список выплат, которые будут перечисляться через карту «Мир»

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Виды города. Курган, сбербанк, банкомат, банковская карта, платежная система мир, банковские операции, кредитная карта, кредитка
Субсидии теперь будут выплачиваться через платежную систему Мир Фото:

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг теперь будут выплачивать через платежную систему «Мир». Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут выплачивать через национальную платежную систему. Речь идет о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей, где такие траты превышают 22 процента совокупного дохода», — сообщает газета. Кроме того, через «Мир» будут перечисляться компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг.

Соответствующее постановление Кабмина РФ от 23.июля 2022 года ступило в силу 26 октября. Также уточняется, что выплаты на карту «Мир» позволят гражданам получать субсидии, пособия и компенсации без сбоев и задержек.

Ранее сообщалось, что в России разработали аналог Apple и Google Pay для карт «Мир». Данная возможность стала доступна с 25 октября.

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Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг теперь будут выплачивать через платежную систему «Мир». Об этом сообщает «Парламентская газета». «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут выплачивать через национальную платежную систему. Речь идет о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей, где такие траты превышают 22 процента совокупного дохода», — сообщает газета. Кроме того, через «Мир» будут перечисляться компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление Кабмина РФ от 23.июля 2022 года ступило в силу 26 октября. Также уточняется, что выплаты на карту «Мир» позволят гражданам получать субсидии, пособия и компенсации без сбоев и задержек. Ранее сообщалось, что в России разработали аналог Apple и Google Pay для карт «Мир». Данная возможность стала доступна с 25 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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