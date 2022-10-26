Пополнился список выплат, которые будут перечисляться через карту «Мир»

26 октября 2022 в 08:58 Размер текста - 17 +

Субсидии теперь будут выплачиваться через платежную систему Мир Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг теперь будут выплачивать через платежную систему «Мир». Об этом сообщает «Парламентская газета». «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут выплачивать через национальную платежную систему. Речь идет о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей, где такие траты превышают 22 процента совокупного дохода», — сообщает газета. Кроме того, через «Мир» будут перечисляться компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление Кабмина РФ от 23.июля 2022 года ступило в силу 26 октября. Также уточняется, что выплаты на карту «Мир» позволят гражданам получать субсидии, пособия и компенсации без сбоев и задержек. Ранее сообщалось, что в России разработали аналог Apple и Google Pay для карт «Мир». Данная возможность стала доступна с 25 октября.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг теперь будут выплачивать через платежную систему «Мир». Об этом сообщает «Парламентская газета». «Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут выплачивать через национальную платежную систему. Речь идет о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для семей, где такие траты превышают 22 процента совокупного дохода», — сообщает газета. Кроме того, через «Мир» будут перечисляться компенсация расходов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее постановление Кабмина РФ от 23.июля 2022 года ступило в силу 26 октября. Также уточняется, что выплаты на карту «Мир» позволят гражданам получать субсидии, пособия и компенсации без сбоев и задержек. Ранее сообщалось, что в России разработали аналог Apple и Google Pay для карт «Мир». Данная возможность стала доступна с 25 октября.