Фигурант дела о терроризме из ХМАО заявил, что его пытали в Тюмени

26 октября 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Все обвиняемые по делу получили продление срока ареста Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Сургута (ХМАО) Никита Олейник, который обвиняется в создании террористического сообщества и находится в тюменском СИЗО, заявил о том, что к нему применяли пытки. Об этом молодой человек рассказал в беседе с журналистами. Он утверждает, что та же участь постигла и других фигурантов дела из ХМАО, Тюмени и Екатеринбурга. «В мою сторону и сторону моих так называемых „подельников“, в кавычках, применялись физические и моральные пытки (в Тюмени — прим. ред.). Нас били током, надевали пакет на голову. В пакете я провел двое суток. То есть двое суток я не мог нормально дышать», — цитирует Олейника издание 72.ru. Молодого человека задержали в Сургуте и привезли в Тюмень в начале сентября. Так же в столицу области доставили других фигурантов — еще одного жителя Сургута и двух молодых людей из Екатеринбурга. По делу проходят и двое тюменцев: их обвиняют в изготовлении взрывчатки. Как ранее писало URA.RU, 26 октября суд продлил срок нахождения в СИЗО для всех обвиняемых. Они будут под арестом до 29 и 30 декабря.

Житель Сургута (ХМАО) Никита Олейник, который обвиняется в создании террористического сообщества и находится в тюменском СИЗО, заявил о том, что к нему применяли пытки. Об этом молодой человек рассказал в беседе с журналистами. Он утверждает, что та же участь постигла и других фигурантов дела из ХМАО, Тюмени и Екатеринбурга. «В мою сторону и сторону моих так называемых „подельников“, в кавычках, применялись физические и моральные пытки (в Тюмени — прим. ред.). Нас били током, надевали пакет на голову. В пакете я провел двое суток. То есть двое суток я не мог нормально дышать», — цитирует Олейника издание 72.ru. Молодого человека задержали в Сургуте и привезли в Тюмень в начале сентября. Так же в столицу области доставили других фигурантов — еще одного жителя Сургута и двух молодых людей из Екатеринбурга. По делу проходят и двое тюменцев: их обвиняют в изготовлении взрывчатки. Как ранее писало URA.RU, 26 октября суд продлил срок нахождения в СИЗО для всех обвиняемых. Они будут под арестом до 29 и 30 декабря.