Завершен призыв по мобилизации, армия РФ уничтожила 300 солдат ВСУ: главное к 31 октября

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Место размещения мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
В России завершилась мобилизация Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили около 300 украинских солдат. Призыв по частичной мобилизации завершен. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 31 октября.

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Российские военные уничтожили около 300 украинских солдат. Призыв по частичной мобилизации завершен. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 31 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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