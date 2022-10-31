Завершен призыв по мобилизации, армия РФ уничтожила 300 солдат ВСУ: главное к 31 октября

В России завершилась мобилизация
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили около 300 украинских солдат. Призыв по частичной мобилизации завершен. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 31 октября.
- Минобороны РФ отчиталось о завершении призыва по частичной мобилизации. План по призыву выполнен;
- Российская армия ударила ракетами по украинским городам. В Минобороны РФ заявили, что поражены объекты военного управления и энергетики, цели были достигнуты.
- У Украины закончилось оборудование для ремонта энергосистемы. Также в результате российского обстрела 80% Киева осталось без водоснабжения;
- Военные РФ уничтожили за сутки около 300 солдат ВСУ и иностранных наемников. Было ликвидировано 110 военных на Купянском направлении и еще 170 военных на Красно-Лиманском.
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