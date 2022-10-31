Кличко: 80% жителей Киева остались без воды

Значительная часть жителей Киева остается без электроснабжения, заявил Кличко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
По итогам утреннего обстрела Вооруженных сил России (ВС РФ) в столице Украины серьезно нарушилось водоснабжение. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«80% Киева без водоснабжения после утренних ударов по области, также значительная часть Киева остается без света», — цитирует слова Кличко издание «Страна.RU». Он добавил, что в данный момент специалисты дополнительно оценивают повреждения.
Ранее Кличко заявил, что Украина совершила много ошибок после начала специальной российской операции. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.
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