Дорожники подготовили 110 000 тонн противогололедной смеси для челябинских и курганских трасс. Фото 03 ноября 2022 в 12:42 Размер текста - 17 + В организации отметили, что трассы готовы к зимним условиям на 100% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В организациях, обслуживающих дороги в Курганской и Челябинских областях хранятся 110 тыс. тонн пескосоляной смеси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Общее количество задействованной техники составляет 297 единиц. Из них 130 КДМ, 80 МТЗ, 28 автогрейдеров, 46 погрузчиков, 13 бульдозеров. Вся снегоуборочная техника оснащена оборудованием спутникового контроля ГЛОНАСС. <…> На сегодняшний день на 30 базах хранятся 110 тысяч тонн пескосоляной смеси», — указано в сообщении. Также подрядчики оборудовали 24 теплые стоянки для техники и 26 помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей. ФКУ Упрдор «Южный Урал» обслуживает 1351 км федеральных автомобильных дорог М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш», Р-354, А-310. По данным организации, на участках дорожная инфраструктура на 100% готова к работе в зимних условиях. Ранее стало известно, что в Курганской области с 3 ноября ожидается ухудшение погоды. Из-за гололедицы водителей попросили по возможности отказаться от дальних поездок. Обслуживать дороги будут 297 единиц техники Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал» Мешки с пескосоляной смесью хранятся на 30 базах Фото: пресс-служба ФКУ «Упрдор «Южный Урал» В организациях, обслуживающих дороги в Курганской и Челябинских областях хранятся 110 тыс. тонн пескосоляной смеси. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Южный Урал». «Общее количество задействованной техники составляет 297 единиц. Из них 130 КДМ, 80 МТЗ, 28 автогрейдеров, 46 погрузчиков, 13 бульдозеров. Вся снегоуборочная техника оснащена оборудованием спутникового контроля ГЛОНАСС. <…> На сегодняшний день на 30 базах хранятся 110 тысяч тонн пескосоляной смеси», — указано в сообщении. Также подрядчики оборудовали 24 теплые стоянки для техники и 26 помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей. ФКУ Упрдор «Южный Урал» обслуживает 1351 км федеральных автомобильных дорог М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш», Р-354, А-310. По данным организации, на участках дорожная инфраструктура на 100% готова к работе в зимних условиях. Ранее стало известно, что в Курганской области с 3 ноября ожидается ухудшение погоды. Из-за гололедицы водителей попросили по возможности отказаться от дальних поездок. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям