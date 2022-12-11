В Минобороны Белоруссии заявили о тревожной ситуации на границе с Украиной. Видео

11 декабря 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Власти Белоруссии обеспокоены ситуацией на южных рубежах республики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ситуация на границе Белоруссии с Украиной является в настоящий момент наиболее тревожной. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич минобороны Белоруссии. «Из всех наших границ наибольшую тревогу вызывают наши южные рубежи, это наша граница с Украиной. Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, по-живому провести эту линию», — заявил Гулевич в интервью телеканалу CTV.BY. Оно опубликовано на yuotube-канале белорусского СМИ, По словам Гулевича, предпосылок к росту напряженности отношения с белорусской стороны нет. «Украина сама взрывает мосты, сама уничтожает дорожные направления — это уже о многом говорит», — подчеркнул он. Кроме того, отметил Гулевич, военные группировки в сопредельных с Белоруссией странах НАТО только увеличиваются. «Мы также принимаем меры по реагированию, мы разворачиваем тактические группы на угрожаемых направлениях, но после принятия мер реагирования мы возвращаем свои подразделения в пункты постоянной дислокации. Со стороны стран Запада такого нет. Сейчас заявлена ротация американского контингента. Да, они прибыли, выгрузились, но мы не наблюдаем, что они куда-то собрались уходить», — заявил Гулевич. По его словам, белорусско-российская региональная группировка, развернутая в Белоруссии, является фактором стратегического сдерживания войск НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуация на границе Белоруссии с Украиной является в настоящий момент наиболее тревожной. Об этом заявил начальник Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Виктор Гулевич минобороны Белоруссии. «Из всех наших границ наибольшую тревогу вызывают наши южные рубежи, это наша граница с Украиной. Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, по-живому провести эту линию», — заявил Гулевич в интервью телеканалу CTV.BY. Оно опубликовано на yuotube-канале белорусского СМИ, По словам Гулевича, предпосылок к росту напряженности отношения с белорусской стороны нет. «Украина сама взрывает мосты, сама уничтожает дорожные направления — это уже о многом говорит», — подчеркнул он. Кроме того, отметил Гулевич, военные группировки в сопредельных с Белоруссией странах НАТО только увеличиваются. «Мы также принимаем меры по реагированию, мы разворачиваем тактические группы на угрожаемых направлениях, но после принятия мер реагирования мы возвращаем свои подразделения в пункты постоянной дислокации. Со стороны стран Запада такого нет. Сейчас заявлена ротация американского контингента. Да, они прибыли, выгрузились, но мы не наблюдаем, что они куда-то собрались уходить», — заявил Гулевич. По его словам, белорусско-российская региональная группировка, развернутая в Белоруссии, является фактором стратегического сдерживания войск НАТО.