Нечаев поздравил победителей молодежной программы «Я в деле»

18 декабря 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев назвал предпринимательство базовым навыком современного человека Фото: Артемий Константинов новость из сюжета Новая экономика России В России при поддержке государства и бизнес-сообщества появилось новое явление — массовое молодежное предпринимательство. Об этом 17 декабря заявил лидер партии «Новые люди», основатель благотворительного фонда «КАПИАНЫ» и компании Faberlic Алексей Нечаев во время выступления перед финалистами всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле», передает корреспондент URA.RU. «Тысячи молодых людей в этом году попробовали, что это такое — заниматься предпринимательством. И не просто попробовали, а сделали свои бренды, предложили свои товары или услуги, получили первую выручку и прибыль. Они увидели, что в этом нет ничего страшного, что бизнесом могут заниматься не только Илон Маск или Марк Цукерберг, и можно начать с малого. Сначала ты зарабатываешь первую тысячу рублей, потом первую сотню тысяч рублей, потом первый миллион и так далее. Это дорога, которую надо пройти маленькими шагами, и наши участники их уже сделали, а это и есть самое сложное», — заявил политик. Команда победителей второго сезона программы «Я в деле» из Пензенской области Фото: Артемий Константинов По словам Нечаева, соцопросы показывают, что десятки миллионов россиян хотели бы заниматься бизнесом, но при этом решаются открыть свое дело далеко не все. «Первые шаги человеку сделать сложно, ведь не было прежде такой истории в России — массового молодежного, студенческого предпринимательства. Теперь мы видим большой интерес к нашей программе „Я в деле“ и будем ее развивать. Нужно, чтобы к ней подключалось еще больше университетов, нужно привлекать больше партнеров и ресурсов. Самое главное, участники программы, молодые предприниматели. настроены серьезно, и это то, что сейчас нужно нашей стране», — подчеркнул Алексей Нечаев. Финал всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» состоялся 17 декабря в конгресс-центре РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве. До него дошли 60 студенческих команд из 60 регионов, которые презентовали экспертному жюри лучшие бизнес-идеи, над которыми работали на протяжении двухмесячного курса обучения. Лучшим был признан проект студентов из Пензенской области, которые разрабатывают программное обеспечение для дистанционного управления турникетами. Команда финалистов «Я в деле» из Екатеринбурга Фото: Артемий Константинов «Вы прошли долгий путь от формирования бизнес-идей до их воплощения и по праву считаетесь лучшими из лучших. Уверен, что каждый из вас добьется успеха и станет успешным предпринимателем», — обратился к участникам ректор Плехановского университета Иван Лобанов. Внимание корреспондента URA.RU также обратили на себя проекты из Челябинской и Свердловской областей. Студенты из Челябинска со своим стартапом Computer Vision Wide написали программное обеспечение, разработали нейросеть и подгрузили в нее данные о работе своей университетской столовой. «В школьной столовой была проблема — низкая прибыль, несмотря на активные продажи. Мы провели анализ данных о продажах и маржинальности разных продуктов и выяснили, что прибыль столовой можно увеличить, если открывать дополнительные кассы в периоды наплыва посетителей и предлагать им наиболее маржинальный продукт — это оказались макароны», — рассказал URA.RU сооснователь проекта Александр Зайцев. По его словам, решение годится для оптимизации самых разных бизнес-процессов. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и ректор РЭУ им. Плеханова Иван Лобанов Фото: Артемий Константинов Екатеринбургские студентки представили на конкурс идей женский клуб W-balans, который объединяет в себе различные творческие тренинги, консультации психологов, услуги парикмахеров и косметологов, а также активное интернет-сообщество. «Наша цель — вдохновлять и раскрывать потенциал девушек, способствовать их развитию. Пока наш проект работает только в Екатеринбурге, но мы рассматриваем возможность открытия филиалов в других городах или масштабирование по франшизе», — заявила URA.RU Елизавета Исакова, один из авторов идеи. Программа «Я в деле» стартовала по инициативе партии «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» и РЭУ им. Г.В. Плеханова при поддержке Минобрнауки. Участниками первых двух сезонов проекта стали более 17 тысяч студентов российских вузов. В 2023 году такая возможность появится уже у 100 тысяч студентов, а выпускниками могут стать более 47 тысяч. Участниками первых двух сезонов программы «Я в деле» проекта стали более 17 тысяч студентов российских вузов Фото: Артемий Константинов «Предпринимательские навыки — это базовая грамотность 21 века, а свой бизнес — больше, чем просто способ зарабатывать. Это умение созидать, менять к лучшему жизнь вокруг. За время обучения ребята формируют базовые предпринимательские компетенции. Это и умение создавать свои продукты, и строить собственный бренд, найти рыночные востребованные услуги. Главный же их результат — это конкретные продукты и настоящие продажи. Это то, чего не хватает современным студентам», — заключил Нечаев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России при поддержке государства и бизнес-сообщества появилось новое явление — массовое молодежное предпринимательство. Об этом 17 декабря заявил лидер партии «Новые люди», основатель благотворительного фонда «КАПИАНЫ» и компании Faberlic Алексей Нечаев во время выступления перед финалистами всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле», передает корреспондент URA.RU. «Тысячи молодых людей в этом году попробовали, что это такое — заниматься предпринимательством. И не просто попробовали, а сделали свои бренды, предложили свои товары или услуги, получили первую выручку и прибыль. Они увидели, что в этом нет ничего страшного, что бизнесом могут заниматься не только Илон Маск или Марк Цукерберг, и можно начать с малого. Сначала ты зарабатываешь первую тысячу рублей, потом первую сотню тысяч рублей, потом первый миллион и так далее. Это дорога, которую надо пройти маленькими шагами, и наши участники их уже сделали, а это и есть самое сложное», — заявил политик. По словам Нечаева, соцопросы показывают, что десятки миллионов россиян хотели бы заниматься бизнесом, но при этом решаются открыть свое дело далеко не все. «Первые шаги человеку сделать сложно, ведь не было прежде такой истории в России — массового молодежного, студенческого предпринимательства. Теперь мы видим большой интерес к нашей программе „Я в деле“ и будем ее развивать. Нужно, чтобы к ней подключалось еще больше университетов, нужно привлекать больше партнеров и ресурсов. Самое главное, участники программы, молодые предприниматели. настроены серьезно, и это то, что сейчас нужно нашей стране», — подчеркнул Алексей Нечаев. Финал всероссийской программы молодежного предпринимательства «Я в деле» состоялся 17 декабря в конгресс-центре РЭУ им. Г. В. Плеханова в Москве. До него дошли 60 студенческих команд из 60 регионов, которые презентовали экспертному жюри лучшие бизнес-идеи, над которыми работали на протяжении двухмесячного курса обучения. Лучшим был признан проект студентов из Пензенской области, которые разрабатывают программное обеспечение для дистанционного управления турникетами. «Вы прошли долгий путь от формирования бизнес-идей до их воплощения и по праву считаетесь лучшими из лучших. Уверен, что каждый из вас добьется успеха и станет успешным предпринимателем», — обратился к участникам ректор Плехановского университета Иван Лобанов. Внимание корреспондента URA.RU также обратили на себя проекты из Челябинской и Свердловской областей. Студенты из Челябинска со своим стартапом Computer Vision Wide написали программное обеспечение, разработали нейросеть и подгрузили в нее данные о работе своей университетской столовой. «В школьной столовой была проблема — низкая прибыль, несмотря на активные продажи. Мы провели анализ данных о продажах и маржинальности разных продуктов и выяснили, что прибыль столовой можно увеличить, если открывать дополнительные кассы в периоды наплыва посетителей и предлагать им наиболее маржинальный продукт — это оказались макароны», — рассказал URA.RU сооснователь проекта Александр Зайцев. По его словам, решение годится для оптимизации самых разных бизнес-процессов. Екатеринбургские студентки представили на конкурс идей женский клуб W-balans, который объединяет в себе различные творческие тренинги, консультации психологов, услуги парикмахеров и косметологов, а также активное интернет-сообщество. «Наша цель — вдохновлять и раскрывать потенциал девушек, способствовать их развитию. Пока наш проект работает только в Екатеринбурге, но мы рассматриваем возможность открытия филиалов в других городах или масштабирование по франшизе», — заявила URA.RU Елизавета Исакова, один из авторов идеи. Программа «Я в деле» стартовала по инициативе партии «Новые люди» в январе 2022 года и реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» и РЭУ им. Г.В. Плеханова при поддержке Минобрнауки. Участниками первых двух сезонов проекта стали более 17 тысяч студентов российских вузов. В 2023 году такая возможность появится уже у 100 тысяч студентов, а выпускниками могут стать более 47 тысяч. «Предпринимательские навыки — это базовая грамотность 21 века, а свой бизнес — больше, чем просто способ зарабатывать. Это умение созидать, менять к лучшему жизнь вокруг. За время обучения ребята формируют базовые предпринимательские компетенции. Это и умение создавать свои продукты, и строить собственный бренд, найти рыночные востребованные услуги. Главный же их результат — это конкретные продукты и настоящие продажи. Это то, чего не хватает современным студентам», — заключил Нечаев.