Минобороны отчиталось об ударах по системе военного управления ВСУ

Россия нанесла удар по системам военного управления Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве в ходе брифинга.
Также сообщается, что российская авиация поразила украинские подразделения на Купянском направлении, а также на Красно-Лиманском направлении в районе Макеевки, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). В свою очередь, уточняют в Минобороны, на Донецком направлении российские штурмовые отряды совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск, авиации и ракетных войск достигают успехов на северном направлении Бахмута (Артемовск).
Ранее Россия также поразила склады с боекомплектами в Одесской области при помощи ракетного удара. Помимо этого сообщалось, что в городе Днепр в результате взрыва был обрушен жилой дом. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил, что взрыв произошел после того, как украинское средство ПВО сбило ракету, которая упала в направлении жилого дома. Также в Минобороны уточняли, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует взрыв зернохранилища в Харьковской области, передает телеканал «Царьград».
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Россия нанесла удар по системам военного управления Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве в ходе брифинга. Также сообщается, что российская авиация поразила украинские подразделения на Купянском направлении, а также на Красно-Лиманском направлении в районе Макеевки, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). В свою очередь, уточняют в Минобороны, на Донецком направлении российские штурмовые отряды совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск, авиации и ракетных войск достигают успехов на северном направлении Бахмута (Артемовск). Ранее Россия также поразила склады с боекомплектами в Одесской области при помощи ракетного удара. Помимо этого сообщалось, что в городе Днепр в результате взрыва был обрушен жилой дом. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил, что взрыв произошел после того, как украинское средство ПВО сбило ракету, которая упала в направлении жилого дома. Также в Минобороны уточняли, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует взрыв зернохранилища в Харьковской области, передает телеканал «Царьград». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В ходе СВО РФ также наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины.