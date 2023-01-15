Минобороны отчиталось об ударах по системе военного управления ВСУ

Минобороны РФ: благодаря ракетным ударам уничтожены объекты военного управления Украины
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и энергообъектам, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия нанесла удар по системам военного управления Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве в ходе брифинга.

Также сообщается, что российская авиация поразила украинские подразделения на Купянском направлении, а также на Красно-Лиманском направлении в районе Макеевки, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). В свою очередь, уточняют в Минобороны, на Донецком направлении российские штурмовые отряды совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск, авиации и ракетных войск достигают успехов на северном направлении Бахмута (Артемовск).

Ранее Россия также поразила склады с боекомплектами в Одесской области при помощи ракетного удара. Помимо этого сообщалось, что в городе Днепр в результате взрыва был обрушен жилой дом. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил, что взрыв произошел после того, как украинское средство ПВО сбило ракету, которая упала в направлении жилого дома. Также в Минобороны уточняли, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует взрыв зернохранилища в Харьковской области, передает телеканал «Царьград».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В ходе СВО РФ также наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины.

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Россия нанесла удар по системам военного управления Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве в ходе брифинга. Также сообщается, что российская авиация поразила украинские подразделения на Купянском направлении, а также на Красно-Лиманском направлении в районе Макеевки, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). В свою очередь, уточняют в Минобороны, на Донецком направлении российские штурмовые отряды совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск, авиации и ракетных войск достигают успехов на северном направлении Бахмута (Артемовск). Ранее Россия также поразила склады с боекомплектами в Одесской области при помощи ракетного удара. Помимо этого сообщалось, что в городе Днепр в результате взрыва был обрушен жилой дом. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил, что взрыв произошел после того, как украинское средство ПВО сбило ракету, которая упала в направлении жилого дома. Также в Минобороны уточняли, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует взрыв зернохранилища в Харьковской области, передает телеканал «Царьград». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В ходе СВО РФ также наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины.
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