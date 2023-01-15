Минобороны отчиталось об ударах по системе военного управления ВСУ

Минобороны РФ: благодаря ракетным ударам уничтожены объекты военного управления Украины

Нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и энергообъектам, уточнили в Минобороны РФ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия нанесла удар по системам военного управления Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены», — отметили в ведомстве в ходе брифинга.

Также сообщается, что российская авиация поразила украинские подразделения на Купянском направлении, а также на Красно-Лиманском направлении в районе Макеевки, Стельмаховка и Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР). В свою очередь, уточняют в Минобороны, на Донецком направлении российские штурмовые отряды совместно с подразделениями Воздушно-десантных войск, авиации и ракетных войск достигают успехов на северном направлении Бахмута (Артемовск).

Ранее Россия также поразила склады с боекомплектами в Одесской области при помощи ракетного удара. Помимо этого сообщалось, что в городе Днепр в результате взрыва был обрушен жилой дом. Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович уточнил, что взрыв произошел после того, как украинское средство ПВО сбило ракету, которая упала в направлении жилого дома. Также в Минобороны уточняли, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует взрыв зернохранилища в Харьковской области, передает телеканал «Царьград».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. В ходе СВО РФ также наносит ракетные удары по инфраструктуре Украины.