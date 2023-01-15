Политолог указал на критический разлом внутри украинских элит

Политолог Жаров: скандал с Арестовичем сигнализирует о расколе элит на Украине

15 января 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Офис Владимира Зеленского занимается отсеиванием неугодных олигархов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Скандал с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем сигнализирует о расколе внутри украинских элит, а именно об избавлении администрации украинского лидера Владимира Зеленского от неугодных олигархов. Об этом заявил политолог Максим Жаров. «Скандал с Арестовичем не только свидетельствует о критическом накоплении усталости в украинском агитпропе, но и явно имеет отношение к процессам выковыривания неугодных Банковой (офис Зеленского) олигархов от управления своими феодами», — написал Максим Жаров в своем telegram-канале. По его словам, когда мэр Днепра просит Службу безопасности Украины «обратить внимание» на Арестовича, это выглядит как «ответ офису Зеленского на избавление от неугодных». При этом, такие же натянутые отношения администрация Зеленского имеет с главами Киева, Харькова и Одессы. «И странно, что у нас на эти внутриэлитные разломы у противника мало кто обращает внимание», — подытожил политолог. После взрыва и обвала жилого дома в городе Днепр 15 января Арестович заявил, что причиной падения ракеты стала работа украинской ПВО. Тогда мэр города Борис Филатов призвал СБУ обратить внимание на советника офиса Зеленского, пишет «Царьград». Позже Арестович оправдался за свое заявление, сказав, что узнал о причастности ВСУ со слов товарища, связанного с ПВО, который мог ошибиться. Кроме того, турецкая газета DikGAZETE писала о том, что Зеленский может начать войну с украинскими олигархами в 2023 году. По мнению авторов, в том числе заявление Арестовича о необходимости установления монархии на украинской территории было сделано не просто так. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скандал с советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем сигнализирует о расколе внутри украинских элит, а именно об избавлении администрации украинского лидера Владимира Зеленского от неугодных олигархов. Об этом заявил политолог Максим Жаров. «Скандал с Арестовичем не только свидетельствует о критическом накоплении усталости в украинском агитпропе, но и явно имеет отношение к процессам выковыривания неугодных Банковой (офис Зеленского) олигархов от управления своими феодами», — написал Максим Жаров в своем telegram-канале. По его словам, когда мэр Днепра просит Службу безопасности Украины «обратить внимание» на Арестовича, это выглядит как «ответ офису Зеленского на избавление от неугодных». При этом, такие же натянутые отношения администрация Зеленского имеет с главами Киева, Харькова и Одессы. «И странно, что у нас на эти внутриэлитные разломы у противника мало кто обращает внимание», — подытожил политолог. После взрыва и обвала жилого дома в городе Днепр 15 января Арестович заявил, что причиной падения ракеты стала работа украинской ПВО. Тогда мэр города Борис Филатов призвал СБУ обратить внимание на советника офиса Зеленского, пишет «Царьград». Позже Арестович оправдался за свое заявление, сказав, что узнал о причастности ВСУ со слов товарища, связанного с ПВО, который мог ошибиться. Кроме того, турецкая газета DikGAZETE писала о том, что Зеленский может начать войну с украинскими олигархами в 2023 году. По мнению авторов, в том числе заявление Арестовича о необходимости установления монархии на украинской территории было сделано не просто так.