Путин доказал нацизм украинского режима

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Нацизм на Украине есть, заявил Владимир Путин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за возведения сотрудника нацисткой Германии в годы ВОВ Степаны Бандеры в ранг национального героя стоит говорить о наличии на Украине неонацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы абсолютно обоснованно говорим о том, что боремся с неонацизмом. Ведь там (на Украине) Бандера возведет в ранг национального героя. Поэтому у нас есть все основания называть нынешний киевский режим неонацистким», — заявил Путин во время эфира на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что победа России в конфликте неизбежна.

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Из-за возведения сотрудника нацисткой Германии в годы ВОВ Степаны Бандеры в ранг национального героя стоит говорить о наличии на Украине неонацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы абсолютно обоснованно говорим о том, что боремся с неонацизмом. Ведь там (на Украине) Бандера возведет в ранг национального героя. Поэтому у нас есть все основания называть нынешний киевский режим неонацистким», — заявил Путин во время эфира на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что победа России в конфликте неизбежна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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