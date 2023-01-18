Путин доказал нацизм украинского режима

18 января 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Нацизм на Украине есть, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за возведения сотрудника нацисткой Германии в годы ВОВ Степаны Бандеры в ранг национального героя стоит говорить о наличии на Украине неонацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы абсолютно обоснованно говорим о том, что боремся с неонацизмом. Ведь там (на Украине) Бандера возведет в ранг национального героя. Поэтому у нас есть все основания называть нынешний киевский режим неонацистким», — заявил Путин во время эфира на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что победа России в конфликте неизбежна.

Из-за возведения сотрудника нацисткой Германии в годы ВОВ Степаны Бандеры в ранг национального героя стоит говорить о наличии на Украине неонацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы абсолютно обоснованно говорим о том, что боремся с неонацизмом. Ведь там (на Украине) Бандера возведет в ранг национального героя. Поэтому у нас есть все основания называть нынешний киевский режим неонацистким», — заявил Путин во время эфира на телеканале «Россия 24». Он также добавил, что победа России в конфликте неизбежна.