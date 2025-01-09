09 января 2025

Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над РФ

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Рекомендации по полетам над РФ действуют до 31 июля 2025 года
Рекомендации по полетам над РФ действуют до 31 июля 2025 года Фото:

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по полетам над РФ России. Авиакомпаниям рекомендуется воздержаться от полетов в российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы. Об этом сообщается в новом пресс-релизе на официальном сайте EASA.

«Рекомендуется воздержаться от полетов на всех уровнях в воздушном пространстве РФ к западу от 60-го меридиана восточной долготы. Несмотря на то, что авиакомпании из ЕС уже не летают в Россию, данная мера касается иностранных перевозчиков из третьих стран, которые сертифицированы агентством», — говорится в сообщении EASA.

Рекомендации будут действовать до 31 июля 2025 года. Они могут быть пересмотрены, адаптированы или отозваны в зависимости от изменения оценки ситуации.

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Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по полетам над РФ России. Авиакомпаниям рекомендуется воздержаться от полетов в российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы. Об этом сообщается в новом пресс-релизе на официальном сайте EASA. «Рекомендуется воздержаться от полетов на всех уровнях в воздушном пространстве РФ к западу от 60-го меридиана восточной долготы. Несмотря на то, что авиакомпании из ЕС уже не летают в Россию, данная мера касается иностранных перевозчиков из третьих стран, которые сертифицированы агентством», — говорится в сообщении EASA. Рекомендации будут действовать до 31 июля 2025 года. Они могут быть пересмотрены, адаптированы или отозваны в зависимости от изменения оценки ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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