Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над РФ

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по полетам над РФ России. Авиакомпаниям рекомендуется воздержаться от полетов в российском воздушном пространстве к западу от 60-го меридиана восточной долготы. Об этом сообщается в новом пресс-релизе на официальном сайте EASA.
«Рекомендуется воздержаться от полетов на всех уровнях в воздушном пространстве РФ к западу от 60-го меридиана восточной долготы. Несмотря на то, что авиакомпании из ЕС уже не летают в Россию, данная мера касается иностранных перевозчиков из третьих стран, которые сертифицированы агентством», — говорится в сообщении EASA.
Рекомендации будут действовать до 31 июля 2025 года. Они могут быть пересмотрены, адаптированы или отозваны в зависимости от изменения оценки ситуации.
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