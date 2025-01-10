В России судят двух украинских летчиков, обвиняемых в терроризме

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Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух украинских пилотов
Суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении двух украинских пилотов Фото:

Суд начал рассмотрение уголовного дела против украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, обвиняемых в терроризме. Судебный процесс будет проходить за закрытыми дверями из-за содержания в материалах дела государственной тайны.

«Поскольку в материалах уголовного дела содержатся документы, содержащие государственную тайну, а также в целях обеспечения безопасности участников процесса судом принято решение о рассмотрении дела в закрытом режиме», — огласил решение судья. Его слова передает ТАСС.

Обвинения, предъявленные Шиманскому и Морозову, включают терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы. Согласно последним данным, им продлен срок содержания под стражей на полгода, и они находятся в одном из столичных СИЗО.

Украинские пилоты Александр Морозов и Дмитрий Шиманский были арестованы в 2023 году. Они предоставили обширные показания касательно терактов с использованием «грязной бомбы», планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины, а также о перемещении малых ядерных зарядов. В ходе одного из допросов Морозов уточнил, что получил задание участвовать в бомбометании в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов. Во время выполнения миссии его самолет задел линию электропередач и разбился. После крушения Морозов пытался уйти от погони, но был задержан пограничными службами.

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Суд начал рассмотрение уголовного дела против украинских пилотов Дмитрия Шиманского и Александра Морозова, обвиняемых в терроризме. Судебный процесс будет проходить за закрытыми дверями из-за содержания в материалах дела государственной тайны. «Поскольку в материалах уголовного дела содержатся документы, содержащие государственную тайну, а также в целях обеспечения безопасности участников процесса судом принято решение о рассмотрении дела в закрытом режиме», — огласил решение судья. Его слова передает ТАСС. Обвинения, предъявленные Шиманскому и Морозову, включают терроризм, нарушение правил международных полетов и незаконное пересечение государственной границы. Согласно последним данным, им продлен срок содержания под стражей на полгода, и они находятся в одном из столичных СИЗО. Украинские пилоты Александр Морозов и Дмитрий Шиманский были арестованы в 2023 году. Они предоставили обширные показания касательно терактов с использованием «грязной бомбы», планируемых Главным управлением разведки Минобороны Украины, а также о перемещении малых ядерных зарядов. В ходе одного из допросов Морозов уточнил, что получил задание участвовать в бомбометании в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов. Во время выполнения миссии его самолет задел линию электропередач и разбился. После крушения Морозов пытался уйти от погони, но был задержан пограничными службами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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