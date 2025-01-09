Байден заснул на похоронах экс-президента США Картера

Действующий президент США Джо Байден, который скоро оставит свой пост, задремал на похоронах экс-президента Джимми Картера, скончавшегося в возрасте 100 лет. Об этом курьезном засыпании Байдена во время официальной церемонии сообщил Fox News.
«На этот раз Байден умудрился задремать во время прощания со своим коллегой Джимми Картером. Президент США спал в первом ряду», — говорится в репортаже телеканала Fox News.
На кадрах траурной церемонии прощания с Картером был показан крупный план церковных скамей, на которых в первых рядах расположились лидеры демпартии — Камала Харрис и Байден. При этом президент США дремал, закрыв глаза и немного сгорбившись, сложив руки на коленях.
Ранее Байден заснул на встрече с африканскими лидерами в Анголе. Американский глава не отреагировал даже после того, как завершилось выступление принимающей стороны, пишет телеканал 360.
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