Зеленскому пообещали лучшие позиции на мирных переговорах с РФ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявила о намерении продолжить поддержку Украины и обеспечить хорошие позиции на возможных мирных переговорах по Украине. Об этом сообщил правительственный Дворец Киджи.
«Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.
Зеленский посетил Италию с официальным визитом, в ходе которого обсуждались вопросы международной безопасности и укрепление двусторонних отношений. Встреча подчеркнула стремление обеих стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.
Во время своего неожиданного визита в Италию, президент Зеленский провел переговоры с Джорджей Мелони, которые длились приблизительно один час, передает «Царьград». Планируется, что в пятницу президента Украины примет глава итальянского государства Серджо Маттарелла.
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