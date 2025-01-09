09 января 2025

Зеленскому пообещали лучшие позиции на мирных переговорах с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Джорджа Мелони заверила Зеленского в дальнейшей поддержке от Италии
Джорджа Мелони заверила Зеленского в дальнейшей поддержке от Италии Фото:

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявила о намерении продолжить поддержку Украины и обеспечить хорошие позиции на возможных мирных переговорах по Украине. Об этом сообщил правительственный Дворец Киджи.

«Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости.

Зеленский посетил Италию с официальным визитом, в ходе которого обсуждались вопросы международной безопасности и укрепление двусторонних отношений. Встреча подчеркнула стремление обеих стран к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Во время своего неожиданного визита в Италию, президент Зеленский провел переговоры с Джорджей Мелони, которые длились приблизительно один час, передает «Царьград». Планируется, что в пятницу президента Украины примет глава итальянского государства Серджо Маттарелла.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме заявила о намерении продолжить поддержку Украины и обеспечить хорошие позиции на возможных мирных переговорах по Украине. Об этом сообщил правительственный Дворец Киджи. «Мелони подтвердила всестороннюю поддержку, которую Италия обеспечивает и будет продолжать обеспечивать законной обороне Украины и украинского народа, чтобы создать для Киева наилучшие возможные условия построения справедливого и прочного мира», — говорится в сообщении. Информацию передает РИА Новости. Зеленский посетил Италию с официальным визитом, в ходе которого обсуждались вопросы международной безопасности и укрепление двусторонних отношений. Встреча подчеркнула стремление обеих стран к мирному урегулированию конфликта на Украине. Во время своего неожиданного визита в Италию, президент Зеленский провел переговоры с Джорджей Мелони, которые длились приблизительно один час, передает «Царьград». Планируется, что в пятницу президента Украины примет глава итальянского государства Серджо Маттарелла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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