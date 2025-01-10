Блогер-математик Вербицкий включен в перечень экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень экстремистов
Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень экстремистов Фото:

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов известного математика и блогера Михаила Вербицкого за призывы к ударам по России. Об этом стало известно из официальной базы ведомства.

«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969 г.р., г. Москва», — указывается в перечне Росфинмониторинга. Ранее силовые структуры сообщили о возбуждении уголовного дела против Вербицкого по обвинению в призывах к терроризму. По информации источника РИА Новости, в настоящее время Михаил Вербицкий находится за границей.

Вербицкий высказывал критику в адрес специальной операции на территории Украины. Он также ставил под сомнение официальную версию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов известного математика и блогера Михаила Вербицкого за призывы к ударам по России. Об этом стало известно из официальной базы ведомства. «Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969 г.р., г. Москва», — указывается в перечне Росфинмониторинга. Ранее силовые структуры сообщили о возбуждении уголовного дела против Вербицкого по обвинению в призывах к терроризму. По информации источника РИА Новости, в настоящее время Михаил Вербицкий находится за границей. Вербицкий высказывал критику в адрес специальной операции на территории Украины. Он также ставил под сомнение официальную версию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...