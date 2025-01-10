Блогер-математик Вербицкий включен в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов известного математика и блогера Михаила Вербицкого за призывы к ударам по России. Об этом стало известно из официальной базы ведомства.
«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969 г.р., г. Москва», — указывается в перечне Росфинмониторинга. Ранее силовые структуры сообщили о возбуждении уголовного дела против Вербицкого по обвинению в призывах к терроризму. По информации источника РИА Новости, в настоящее время Михаил Вербицкий находится за границей.
Вербицкий высказывал критику в адрес специальной операции на территории Украины. Он также ставил под сомнение официальную версию теракта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл».
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