«Могут только наследить»: Захарова прокомментировала новые санкции США

Действия Вашингтона не оставляют значимого следа в мировой политике, у властей США «получается только наследить». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о санкциях, введенных уходящей администрацией президента Штатов Джо Байдена против РФ.
«Одни оставляют след в истории, у других получается только наследить», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС.
США объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Санкции затронули 13 россиян, включая руководителей крупных нефтяных компаний и сотрудников Министерства энергетики РФ. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти. Кто попал под новые санкции США — в материале URA.RU.
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