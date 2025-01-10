«Могут только наследить»: Захарова прокомментировала новые санкции США

Захарова: администрация Байдена не способна оставить след в истории
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Мария Захарова заявила, что уходящая администрация Байдена «может только наследить»
Мария Захарова заявила, что уходящая администрация Байдена «может только наследить» Фото:

Действия Вашингтона не оставляют значимого следа в мировой политике, у властей США «получается только наследить». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о санкциях, введенных уходящей администрацией президента Штатов Джо Байдена против РФ.

«Одни оставляют след в истории, у других получается только наследить», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС.

США объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Санкции затронули 13 россиян, включая руководителей крупных нефтяных компаний и сотрудников Министерства энергетики РФ. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти. Кто попал под новые санкции США — в материале URA.RU.

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Действия Вашингтона не оставляют значимого следа в мировой политике, у властей США «получается только наследить». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о санкциях, введенных уходящей администрацией президента Штатов Джо Байдена против РФ. «Одни оставляют след в истории, у других получается только наследить», — заявила Захарова. Ее слова передает ТАСС. США объявили о введении новых санкций, направленных против крупных российских нефтяных компаний и танкерного флота. Санкции затронули 13 россиян, включая руководителей крупных нефтяных компаний и сотрудников Министерства энергетики РФ. Положения касаются компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», их дочерних предприятий, а также 183 нефтяных танкеров и десятков трейдеров российской нефти. Кто попал под новые санкции США — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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