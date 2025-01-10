Крупная страховая компания в США бросила своих клиентов на фоне пожаров в Калифронии

Крупную страховую компанию из США State Farm обвиняют в аннулировании 72 тысяч полисов страхования в Калифорнии. По некоторым данным, это произошло прямо перед началом масштабных лесных пожаров. Об этом пишет издание WMBD.
«Одно из писем об аннулировании датировано 28 ноября 2024 года, всего за шесть недель до начала лесных пожаров», — передает WMBD. Тогда компания указала, что полисы больше не действуют, поскольку «представляют наибольшую опасность лесного пожара или пожара после землетрясения».
При этом в марте 2024 года State Farm объявила о намерении не продлевать 72 тысячи полисов в Калифорнии, ссылаясь на продолжающееся финансовое давление и устаревшие страховые правила штата. Со слов компании, она проинформировала клиентов заранее об аннулировании полисов, которые считались высокорискованными. Одно из уведомлений, отправленное за шесть недель до начала лесных пожаров, датировано 28 ноября 2024 года.
7 января в Лос-Анджелесе начался сильный лесной пожар. В результате пострадали порядка девяти тысяч домов и объектов недвижимости. Позже стало известно о 10 погибших. Об этом писал RT.
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