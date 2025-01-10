Крупная страховая компания в США бросила своих клиентов на фоне пожаров в Калифронии

Компания State Farm обвиняется в отмене страховых полисов после пожара в США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
State Farm отменила 72 тысячи полисов страхования от пожаров в Калифорнии в 2024 году
State Farm отменила 72 тысячи полисов страхования от пожаров в Калифорнии в 2024 году Фото:
новость из сюжета
В Лос-Анджелесе бушует лесной пожар

Крупную страховую компанию из США State Farm обвиняют в аннулировании 72 тысяч полисов страхования в Калифорнии. По некоторым данным, это произошло прямо перед началом масштабных лесных пожаров. Об этом пишет издание WMBD. 

«Одно из писем об аннулировании датировано 28 ноября 2024 года, всего за шесть недель до начала лесных пожаров», — передает WMBD. Тогда компания указала, что полисы больше не действуют, поскольку «представляют наибольшую опасность лесного пожара или пожара после землетрясения».

При этом в марте 2024 года State Farm объявила о намерении не продлевать 72 тысячи полисов в Калифорнии, ссылаясь на продолжающееся финансовое давление и устаревшие страховые правила штата. Со слов компании, она проинформировала клиентов заранее об аннулировании полисов, которые считались высокорискованными. Одно из уведомлений, отправленное за шесть недель до начала лесных пожаров, датировано 28 ноября 2024 года.

7 января в Лос-Анджелесе начался сильный лесной пожар. В результате пострадали порядка девяти тысяч домов и объектов недвижимости. Позже стало известно о 10 погибших. Об этом писал RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупную страховую компанию из США State Farm обвиняют в аннулировании 72 тысяч полисов страхования в Калифорнии. По некоторым данным, это произошло прямо перед началом масштабных лесных пожаров. Об этом пишет издание WMBD.  «Одно из писем об аннулировании датировано 28 ноября 2024 года, всего за шесть недель до начала лесных пожаров», — передает WMBD. Тогда компания указала, что полисы больше не действуют, поскольку «представляют наибольшую опасность лесного пожара или пожара после землетрясения». При этом в марте 2024 года State Farm объявила о намерении не продлевать 72 тысячи полисов в Калифорнии, ссылаясь на продолжающееся финансовое давление и устаревшие страховые правила штата. Со слов компании, она проинформировала клиентов заранее об аннулировании полисов, которые считались высокорискованными. Одно из уведомлений, отправленное за шесть недель до начала лесных пожаров, датировано 28 ноября 2024 года. 7 января в Лос-Анджелесе начался сильный лесной пожар. В результате пострадали порядка девяти тысяч домов и объектов недвижимости. Позже стало известно о 10 погибших. Об этом писал RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...