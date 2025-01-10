Евросоюз перечислит Украине первый транш кредита под активы РФ

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Европа предоставит первый транша кредита под активы РФ, заявила Урсула фон дер Ляйен
Европа предоставит первый транша кредита под активы РФ, заявила Урсула фон дер Ляйен Фото:

Евросоюз перечислит три миллиарда евро Украине в качестве первого транша кредита под активы РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы передаем Украине три млрд евро. Это первый платеж в рамках части кредита ЕС от G7», — написала фон дер Ляйен в соцсети X. 

О первом транше из общего кредита Евросоюза Украине, размером более 18 млрд евро с погашением из доходов замороженных активов РФ, было объявлено в декабре 2024 года. Часть средств будет направлена в начале января. Остальную сумму Украина будет получать в течение всего года. 

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Евросоюз перечислит три миллиарда евро Украине в качестве первого транша кредита под активы РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Сегодня мы передаем Украине три млрд евро. Это первый платеж в рамках части кредита ЕС от G7», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.  О первом транше из общего кредита Евросоюза Украине, размером более 18 млрд евро с погашением из доходов замороженных активов РФ, было объявлено в декабре 2024 года. Часть средств будет направлена в начале января. Остальную сумму Украина будет получать в течение всего года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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