Евросоюз перечислит Украине первый транш кредита под активы РФ

Евросоюз перечислит три миллиарда евро Украине в качестве первого транша кредита под активы РФ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Сегодня мы передаем Украине три млрд евро. Это первый платеж в рамках части кредита ЕС от G7», — написала фон дер Ляйен в соцсети X.
О первом транше из общего кредита Евросоюза Украине, размером более 18 млрд евро с погашением из доходов замороженных активов РФ, было объявлено в декабре 2024 года. Часть средств будет направлена в начале января. Остальную сумму Украина будет получать в течение всего года.
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