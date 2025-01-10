Подросток, решивший сжечь школу в Курске, признался, что готовился к нападению

Подросток, который хотел поджечь курскую школу, рассказал, что готовился к этому нападению. Об этом он рассказал на допросе, его слова передала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.
«Уже он рассказывает [на допросе], что он готовился [к нападению на школу]», — сообщила Наталья Листопадова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что поводом к нападению могла послужить неразделенная любовь.
Ранее губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что 16-летний юноша с молотком и в шляпе и балаклаве ворвался в школу №54, разбив стекло входной двери. Оставив у входа сумку с жидкостью для розжига и ножами, подросток сбежал. Его действия попали на камеру.
Подозреваемый был задержан полицией в четырех километрах от школы. Позже стало известно, что он ранее учился в этом заведении, а затем перешел в другое. Напал он, вероятно, из-за неразделенной любви к одной из учениц.
Перед нападением подросток сообщил о своих намерениях в школьный чат. Он заявил, что мечтал о нападении с седьмого класса, а также восхитился террористами и скулшутерами.
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