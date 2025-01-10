Подросток, решивший сжечь школу в Курске, признался, что готовился к нападению

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Подросток, ворвавшийся в школу с молотком, готовился к нападению и совершил его, вероятно, из-за неразделенной любви
Подросток, ворвавшийся в школу с молотком, готовился к нападению и совершил его, вероятно, из-за неразделенной любви Фото:

Подросток, который хотел поджечь курскую школу, рассказал, что готовился к этому нападению. Об этом он рассказал на допросе, его слова передала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова.

«Уже он рассказывает [на допросе], что он готовился [к нападению на школу]», — сообщила Наталья Листопадова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что поводом к нападению могла послужить неразделенная любовь.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что 16-летний юноша с молотком и в шляпе и балаклаве ворвался в школу №54, разбив стекло входной двери. Оставив у входа сумку с жидкостью для розжига и ножами, подросток сбежал. Его действия попали на камеру.

Подозреваемый был задержан полицией в четырех километрах от школы. Позже стало известно, что он ранее учился в этом заведении, а затем перешел в другое. Напал он, вероятно, из-за  неразделенной любви к одной из учениц. 

Перед нападением подросток сообщил о своих намерениях в школьный чат. Он заявил, что мечтал о нападении с седьмого класса, а также восхитился террористами и скулшутерами. 

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Подросток, который хотел поджечь курскую школу, рассказал, что готовился к этому нападению. Об этом он рассказал на допросе, его слова передала уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. «Уже он рассказывает [на допросе], что он готовился [к нападению на школу]», — сообщила Наталья Листопадова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что поводом к нападению могла послужить неразделенная любовь. Ранее губернатор региона Александр Хинштейн заявил, что 16-летний юноша с молотком и в шляпе и балаклаве ворвался в школу №54, разбив стекло входной двери. Оставив у входа сумку с жидкостью для розжига и ножами, подросток сбежал. Его действия попали на камеру. Подозреваемый был задержан полицией в четырех километрах от школы. Позже стало известно, что он ранее учился в этом заведении, а затем перешел в другое. Напал он, вероятно, из-за  неразделенной любви к одной из учениц.  Перед нападением подросток сообщил о своих намерениях в школьный чат. Он заявил, что мечтал о нападении с седьмого класса, а также восхитился террористами и скулшутерами. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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