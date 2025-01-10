WP: Зеленский переключился на нетрадиционные американские СМИ

Украинский лидер Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью подкастеру из США Лексу Фридману. Интервью было направлено на аудиторию сторонников Республиканской партии и является частью усилий Украины по налаживанию контактов с потенциальными законодателями с помощью нетрадиционных американских СМИ перед новым президентским сроком Дональда Трампа, сообщают американские издания.
«На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое, полное ненормативной лексики интервью американскому подкастеру Лексу Фридману в рамках украинских усилий по использованию нетрадиционных СМИ для общения с законодателями-республиканцами и их сторонниками в преддверии нового срока Дональда Трампа», — пишет The Washington Post. По словам одного из источников издания, Зеленский стремится передать свое послание до даты инаугурации.
В дополнение к интервью Тимофей Милованов, руководитель Киевской школы экономики, подчеркнул, что подкаст был явно нацелен на аудиторию Трампа и ее переманивание. Это подход, направленный на формирование более благоприятного восприятия Украины среди республиканцев.
В состав новой администрации Трампа вошли ключевые фигуры, среди которых избранный вице-президент Джей Ди Вэнс и советник, миллиардер Илон Маск, которые проявили недовольство относительно Зеленского и Украины. Согласно информации WP, они подчеркнули свое желание уменьшить объем оказываемой стране помощи. Инаугурация Трампа состоится 20 января.
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