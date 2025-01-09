09 января 2025

Правительство РФ сократит срок временной нетрудоспособности

© Служба новостей «URA.RU»
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Медосмотры и профилактика заболеваний сократят временную нетрудоспособности на 15% к 2030 году
Медосмотры и профилактика заболеваний сократят временную нетрудоспособности на 15% к 2030 году Фото:

Правительство РФ ставит задачу сократить продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан, вызванной болезнями, на 15% к 2030 году по сравнению с 2023 годом. Это отражено в плане по достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

«Целевой показатель по снижению временной нетрудоспособности составит 85% к 2030 году, если 2023 год брать за 100%. Для достижения этой цели ключевыми факторами и инструментами станут уменьшение заболеваемости среди работающего населения, повышенное внимание к здоровому образу жизни, регулярные профилактические медосмотры. Также на здоровье граждан положительно скажется диспансерное наблюдение и популяризация физической активности», — пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ. 

Кроме того, предусмотрено создание новой модели центров здоровья. Они будут заниматься мониторингом состояния здоровья населения, изучением и коррекцией питания, а также развитием медицинской реабилитации жителей России.

В России ранее у каждого пятого, кто прошел медосмотр и диспансеризацию, выявили избыточную массу тела. А у10% россиян — ожирение, пишет телеканал 360.

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Правительство РФ ставит задачу сократить продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан, вызванной болезнями, на 15% к 2030 году по сравнению с 2023 годом. Это отражено в плане по достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года. «Целевой показатель по снижению временной нетрудоспособности составит 85% к 2030 году, если 2023 год брать за 100%. Для достижения этой цели ключевыми факторами и инструментами станут уменьшение заболеваемости среди работающего населения, повышенное внимание к здоровому образу жизни, регулярные профилактические медосмотры. Также на здоровье граждан положительно скажется диспансерное наблюдение и популяризация физической активности», — пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.  Кроме того, предусмотрено создание новой модели центров здоровья. Они будут заниматься мониторингом состояния здоровья населения, изучением и коррекцией питания, а также развитием медицинской реабилитации жителей России. В России ранее у каждого пятого, кто прошел медосмотр и диспансеризацию, выявили избыточную массу тела. А у10% россиян — ожирение, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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