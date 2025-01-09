Правительство РФ сократит срок временной нетрудоспособности

Правительство РФ ставит задачу сократить продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан, вызванной болезнями, на 15% к 2030 году по сравнению с 2023 годом. Это отражено в плане по достижению национальных целей развития страны до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
«Целевой показатель по снижению временной нетрудоспособности составит 85% к 2030 году, если 2023 год брать за 100%. Для достижения этой цели ключевыми факторами и инструментами станут уменьшение заболеваемости среди работающего населения, повышенное внимание к здоровому образу жизни, регулярные профилактические медосмотры. Также на здоровье граждан положительно скажется диспансерное наблюдение и популяризация физической активности», — пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющийся в распоряжении документ.
Кроме того, предусмотрено создание новой модели центров здоровья. Они будут заниматься мониторингом состояния здоровья населения, изучением и коррекцией питания, а также развитием медицинской реабилитации жителей России.
В России ранее у каждого пятого, кто прошел медосмотр и диспансеризацию, выявили избыточную массу тела. А у10% россиян — ожирение, пишет телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.